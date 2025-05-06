ينهى مطلب العبور المجاني من قناة السويس، تفاصيل الاتفاق بين أمريكا والحوثيين

فاجأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، العالم أجمع مساء اليوم، بالإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين فى اليمن، الأمر الذي يتبعه بالضرورة انتهاء ذريعة مطلبه بعبور السفن التجارية والعسكرية مجانا عبر قناة السويس، نظرا للكلفة العسكرية التى تتحملها واشنطن لتأمين حركة التجارة فى البحر الأحمر.

سلطنة عمان تعلن بنود وقف إطلاق النار بين أمريكا والحوثيين

وكشفت سلطنة عمان الوسيط فى اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا والحوثيين اليمنية، أنه بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها السلطنة مؤخرًا مع الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة الحوثيين بهدف تحقيق خفض التصعيد؛ أسفرت الجهود عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بينهما.

وقال ناطق لوزارة الخارجية العمانية، وفي المستقبل لن يستهدف أي منهما الآخر، بما في ذلك السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب، وبما يؤدي لضمان حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي.

ترامب يؤكد وقف إطلاق النار على الحوثيين فى اليمن

وكان ترامب، قال مساء اليوم فى المكتب البيضاوي خلال استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارنى: إن الولايات المتحدة ستوقف الغارات على الحوثيين في اليمن، بعد أن أبلغ الحوثيون واشنطن بأنهم "لا يريدون القتال بعد الآن".

وتابع الرئيس الأمريكي: "سنحترم ذلك، وسنوقف الغارات". فى أشارة إلى الحملة العسكرية التي تشنها بلاده ضد الحوثيين منذ منتصف مارس الماضى، ردًا على هجمات الجماعة على ممرات الشحن في البحر الأحمر وإسرائيل دعما لقطاع غزة.

وتابع ترامب: "لقد استسلموا، والأهم من ذلك، أننا سنصدق كلامهم... يقولون إنهم لن يفجروا السفن بعد الآن".

الجيش الأمريكى يتلقى تعليمات بوقف إطلاق النار على الحوثيين

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر بالبنتاجون قوله: إن الجيش الأمريكي تلقى تعليمات، بوقف الغارات على الحوثيين فى اليمن.

وحسب الشبكة الأمريكية، أفادت مصادر أن الصفقة بين واشنطن والحوثيين، جاءت عقب جهود قام بها المبعوث الخاص للرئيس ترامب، ستيف ويتكوف، الذي عمل بمعاونة سلطنة عمان، على التوسط لوقف إطلاق النار مع الحوثيين خلال الأسبوع الماضي.

وأضافت المصادر، أن العمانيين، الذين لطالما عملوا كوسطاء بين الولايات المتحدة والحوثيين في السنوات الماضية، سهّلوا هذه المحادثات.

عبد الملك الحوثي، فيتو

ووفق المصادر، من المتوقع أن يعطى الاتفاق مع الحوثيين، زخمًا للمحادثات الأمريكية الإيرانية الشاملة حول الاتفاق النووي الإيراني.

وفى مؤشر واضح على تكتم أمريكا خلال المحادثات مع الحوثيين، وعدم اطلاع الاحتلال الإسرائيلي عليها، كشف مسئول كبير فى الاحتلال لموقع "أكسيوس" الأمريكى، أن الولايات المتحدة لم تُخطر تل أبيب مسبقًا بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هدنة مع الحوثيين.

تكاليف الحرب ومطلب عبور السفن الأمريكية قناة السويس مجانا

وأمس الاثنين، قالت صحيفة التايمز البريطانية، إن الحوثيين في اليمن لا يزالون يملكون زمام المبادرة، رغم الجهود الأمريكية المنسقة لضرب مواقع الجماعة وأرصدتهم، لكن لا تزال الجماعة اليمنية قادرة على استهداف السفن في البحر الأحمر وإرسال الصواريخ نحو إسرائيل.

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن حادث تحطم مقاتلة أمريكية الإثنين الماضى، عندما كان البحارة يحركون الطائرات على سطح حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان"، حيث بدت المناورات المفاجئة التي قامت بها السفينة غير سارة، إلا أن ما حدث بعد ذلك كان بمثابة تذكير مهم بكلفة الحرب عند مواجهة عدو مراوغ.

ولفتت التايمز، إلى أن خسارة الطيران الأمريكي طائرة كانت ستنطلق من حاملة الطائرات قبل أن تغرق في البحر الأحمر، والمهم في الأمر أن المقاتلة أف إي- 18 ثمنها 67 مليون دولار، تضاف إلى فاتورة قيمتها 7 مليارات دولار للعمليات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين.

وكانت تكاليف العملية التى قدرتها الصحيفة بـ 7 مليارات دولار، ذريعة لمطالبة ترامب السماح للسفن الأمريكية التجارية والعسكرية بالعبور المجانى من قناة السويس، مدعيا وقتها أن العملية العسكرية ضد الحوثيين مكلفة، والولايات المتحدة تعمل على تأمين حركة الملاحة فى البحر الأحمر وتعود بالفائدة على الرسوم التي تحصلها قناة السويس، وفق ما كتبه على حسابه على منصة "تروث سوشيال" وقتها.

منشور ترامب المثير للجدل تسبب حينها أيضا، فى حالة غضب عارمة فى الشارع المصري وقتها خصوصا بعد زعمه وجود دور لبلاده فى وجود قناة السويس وبنما، الأمر الذي قابله الجميع باستغراب واستهجان نظرا لتاريخ أمريكا الحديث مقارنة بحفر القناة التى تزامن وجودها مع الحرب الأهلية فى أمريكا حينها.

السيسي رفض مطلب ترامب المتعلق بعبور قناة السويس مجانا

ومع زيادة منسوب الحديث عن مطلب العبور المجاني من قناة السويس، اتضح لاحقا أن منشور ترامب لم يكن الوحيد، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأمريكي أجري اتصالا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مساعيه لضمان المرور المجاني للسفن الأمريكية عبر قناة السويس بذريعة العملية العسكرية ضد الحوثيين.

وقالت مصادر الصحيفة الأمريكية، إن ترامب أعرب عن عزمه الحصول على دعم من القاهرة في العمليات ضد الحوثيين في اليمن، وتحديدا الدعم العسكري وتبادل المعلومات الاستخباراتية أو التمويل، لكن الرئيس السيسي رفض مطالبه، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يعتبر أفضل طريقة لوقف الحوثيين.

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ومع الإعلان اليوم، عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الحوثيين وأمريكا، على لسان ترامب نفسه قبل أن تتكشف باقى تفاصيله، وفى ظل البنود التى أعلنت عنها الخارجية العمانية حول ضمان حرية الملاحة وعدم استهداف السفن، انتهت ذريعة ترامب بالعبور المجانى من قناة السويس، وأغلقت باب الابتزاز الذي اعتاد الرئيس الأمريكى المرور منه، لتحقيق مكاسب مالية من الجميع بلا مراعاة للقانون الدولى أو الاتفاقات التاريخية.

تصريحات ترامب حول قناة السويس خرق للقانون الدولي

وكان خبير القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة، علق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عبور السفن الأمريكية عسكرية كانت أم تجارية لقناة السويس "مجانا" بأنها "تمثل تجاوزا غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلًا تامًا للحقوق السيادية المصرية"، مؤكدا أن قناة السويس تمثل "شريانا حيويا للتجارة العالمية وتخضع لنظام قانوني مصري راسخ" يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.

وأكد سلامة فى تصريحات لـ فيتو، أن هيئة قناة السويس تنظم بموجب قوانين جمهورية مصر العربية ولوائحها التنفيذية حركة مرور ورسوم السفن المستحقة، وأن "هذه القوانين لا تفرق بين جنسية السفن أو طبيعتها" وتعتمد معايير واضحة للرسوم بناءً على حمولة السفينة ونوعها، مؤكدا أنه "لا يوجد في التشريعات المصرية أي بند يمنح الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى استثناءً خاصًا من دفع رسوم العبور".

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