رئيس هيئة قناة السويس يبحث مع السفير الأرجنتيني التعاون بمجالات التكريك والنظم الملاحية (صور)

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، السفير هولجر مارتينسن السفير الأرجنتيني في القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

علاقات ثنائية ناجحة بين البلدين

في مستهل اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالسفير الأرجنتيني في هيئة قناة السويس، وأعرب عن تقديره للعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، متمنيا نجاح المساعي المشتركة الرامية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات المختلفة لاسيما على الصعيد الاقتصادي.

جانب من اللقاء، فيتو

العمل على استمرار سلاسل الإمداد

وأكد الفريق ربيع حرص الهيئة على تعزيز الروابط والعلاقات المشتركة مع كافة عملائها وتفعيل دورها الداعم لسلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات الراهنة في منطقة البحر الأحمر.

جانب من اللقاء، فيتو

تقديم خدمات ملاحية جديدة للعملاء

وأوضح الفريق ربيع أن الهيئة تسعى للانفتاح على العالم الخارجي وتوسيع قاعدة عملها بالتعاون مع شركاء النجاح في المجالات والأنشطة المرتبطة بتقديم الخدمات اللوجيستية والبحرية المختلفة.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى ما تمتلكه شركات وترسانات الهيئة التابعة من خبرات متراكمة في مجال صيانة وبناء الوحدات البحرية المختلفة وفق التكنولوجيا الأحدث عالميا، علاوة على ما تمتلكه الهيئة من خبرات واسعة وكوادر مؤهلة في مجالات التكريك والأعمال الهندسية بالمجاري المائية والنهرية.

جانب من اللقاء، فيتو

من جانبه، عبر السفير هولجر مارتينسن السفير الأرجنتيني في القاهرة عن امتنانه لما تشهده العلاقات المشتركة بين مصر والأرجنتين من تقارب على المستويين الدبلوماسي والشعبي.

وأكد السفير الأرجنتيني على الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها قناة السويس في المجتمع الملاحي الدولي بما يجعله الممر الملاحي الأهم عالميا ولا غني عنه لحركة التجارة العالمية.

وأعرب مارتينسن عن أمله في عودة معدلات الملاحة اليومية بالقناة إلى سابق عهدها، مشيرا في هذا الصدد إلى ما يمثله العبور من طريق رأس الرجاء الصالح من ضغط على سلاسل الإمداد العالمية في ضوء تأخر أمد وصول البضائع.

وأبدى السفير الأرجنتيني تطلعه لتحقيق الاستفادة المثلى من التعاون والتواصل مع هيئة قناة السويس من خلال تبادل الخبرات في عدة مجالات من بينها مجال التكريك والصناعات البحرية حيث تمتلك قناة السويس فيهما خبرات واسعة، كما طرح إمكانية الاستفادة مما تقدمه الحلول التكنولوجية بالأرجنتين من نظم متطورة متخصصة في التعامل المبكر مع حالات الطوارئ الملاحية تتيح زيادة عوامل الأمان الملاحي للسفن والوحدات البحرية المختلفة.

شملت الزيارة، القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، تلاها تفقد متحف قناة السويس.





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