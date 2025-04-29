خبير قانون دولي تعليقا على تصريحات ترامب: إدارة قناة السويس شأن سيادي مصري

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي: إن تصريحات الرئيس الأمريكى ترامب، والتى طالب فيها بأن تتمكن السفن العسكرية والتجارية الأمريكية من المرور عبر قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم تصريحات استفزازية، وتعد تدخلا في السيادة الوطنية، وهو أمر مرفوض، خاصة أن إدارة قناة السويس هي شأن سيادي مصري، وأن القناة تخضع لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888 التي تكفل حرية الملاحة لجميع الدول مقابل رسوم موحدة.

تجاهل للسيادة المصرية وتمثل تجاوزا غير مقبول للقانون الدولي

وعلق خبير القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن عبور السفن الأمريكية عسكرية كانت أم تجارية لقناة السويس "مجانا" بأنها "تمثل تجاوزا غير مقبول للقانون الدولي وتجاهلًا تامًا للحقوق السيادية المصرية"، مؤكدا أن قناة السويس تمثل "شريانا حيويا للتجارة العالمية وتخضع لنظام قانوني مصري راسخ" يستند إلى تشريعات واضحة ولوائح تنظيمية دقيقة تحدد رسوم المرور وحالات الإعفاء المحدودة.

وأكد سلامة أن هيئة قناة السويس تنظم بموجب قوانين جمهورية مصر العربية ولوائحها التنفيذية حركة مرور ورسوم السفن المستحقة، وأن "هذه القوانين لا تفرق بين جنسية السفن أو طبيعتها" وتعتمد معايير واضحة للرسوم بناءً على حمولة السفينة ونوعها، مؤكدا أنه "لا يوجد في التشريعات المصرية أي بند يمنح الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى استثناءً خاصًا من دفع رسوم العبور".

لا امتيازات عبور مجانية

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أنه قد تتضمن القوانين المصرية حالات استثنائية للإعفاء من الرسوم، "تتعلق عادةً بسفن الإنقاذ أو السفن التابعة لمنظمات دولية محددة في إطار اتفاقيات خاصة أو في حالات الضرورة القصوى"، لكن هذه الاستثناءات محددة بوضوح ولا تشمل بأي حال من الأحوال منح امتيازات مجانية لدولة بعينها "مهما بلغت قوتها أو نفوذها".

تصريحات ترامب تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي

ويرى الخبير الدولي أن مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستثناء الولايات المتحدة وحدها من دفع الرسوم "تفتقر إلى أي أساس قانوني أو منطقي"، مرجحا أن يكون هذا الطلب مستندا إلى "منطق القوة والنفوذ متجاهلا مبادئ المساواة بين الدول وسيادة القانون الدولي"، مؤكدا أن قناة السويس ليست ملكًا لأحد غير مصر وهي تخضع لقوانينها ولوائحها، وعلى جميع الدول احترام هذه القوانين دون تمييز.

وشدد "سلامة" على التأكيد على أن قناة السويس ستظل تحت السيادة المصرية الكاملة، وأن عبور السفن سيستمر وفقًا للقانون المصري والقواعد الدولية المنظمة للملاحة، وأنه "لا يمكن لأي تصريحات أو مطالب غير قانونية أن تنتقص من هذا الحق السيادي أو تفرض استثناءات غير مبررة"، وأن مصر أكدت مرارًا وتكرارًا التزامها بضمان حرية الملاحة في القناة لجميع الدول وفقًا لاتفاقية القسطنطينية لعام 1888، "لكن هذا لا يعني التنازل عن حقها السيادي في تحصيل رسوم العبور".

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