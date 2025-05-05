رغم تهديد ترامب وإنفاق 7 مليارات دولار، جماعة الحوثيين مازالت تمتلك زمام المبادرة

قالت صحيفة بريطانية فى تقرير لها اليوم: إن جماعة الحوثيين في اليمن تمتلك زمام المبادرة، متحدية الضربات الأمريكية المنسقة، والتى كلفت الولايات المتحدة مليارات الدولارات.

التايمز البريطانية تؤكد امتلاك الحوثيين مبادرة الحرب

وقالت صحيفة “التايمز” البريطانية، إن الحوثيين في اليمن لا يزالون يملكون زمام المبادرة، رغم الجهود الأمريكية المنسقة لضرب مواقع الجماعة وأرصدتهم، لكن لا تزال الجماعة اليمنية قادرة على استهداف السفن في البحر الأحمر وإرسال الصواريخ نحو إسرائيل.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن حادث تحطم مقاتلة أمريكية الإثنين الماضى، عندما كان البحارة يحركون الطائرات على سطح حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس ترومان"، حيث بدت المناورات المفاجئة التي قامت بها السفينة غير سارة، إلا أن ما حدث بعد ذلك كان بمثابة تذكير مهم بكلفة الحرب عند مواجهة عدو مراوغ.

أمريكا خسرت 7 مليارات دولار خلال الحملة على اليمن

ووصف التايمز، خسارة الطيران الأمريكي طائرة كانت ستنطلق من حاملة الطائرات قبل أن تغرق في البحر الأحمر، والمهم في الأمر أن المقاتلة أف إي- 18 ثمنها 67 مليون دولار، تضاف إلى فاتورة قيمتها 7 مليارات دولار للعمليات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين المدعومة من إيران على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية، وفق زعم الصحيفة.

الحوثيين، فيتو

ولفتت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعد بـ “محو الحوثيين” في حملة عسكرية تصاعدت من 202 غارة جوية خلال إدارة بايدن إلى 800 غارة في أقل من شهرين، وقالت القيادة المركزية التي تشرف على العمليات في اليمن إنها ستزيد من الضغط لإضعاف الحوثيين طالما ظلوا يعرقلون حرية الملاحة البحرية.

لكن بعد أن بدأت هذه الموجة الجديدة من الضربات التى وعد بها ترامب، وتنسيق السياسة من خلال مجموعة الدردشة سيئة السمعة التي أنشأها مستشار الأمن القومي آنذاك مايك والتز على تطبيق “سيجنال”، فمن غير الواضح ما إذا كانت إدارة ترامب تعرف إلى أي مدى يجب تصعيد الأمور أو حتى كيفية إنهاء الحملة العسكرية ضد الحوثيين.

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