الجمعة 02 مايو 2025
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محافظات

الأوقاف تنفذ 2400 ندوة موجهة للشباب ببني سويف

محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل الأوقاف، فيتو

 تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريرًا من مديرية الأوقاف حول الجهود المبذولة في مجال الإرشاد الديني والوعظ خلال شهر أبريل 2025، والتي شملت تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى ترسيخ الوعي بالقضايا الفكرية والتحديات الراهنة.

وتأتي هذه الجهود في إطار دعم الأدوار التنموية والخدمية لمؤسسات الدولة، وبما يسهم في بناء الشخصية المصرية المتكاملة ورفع مستوى الوعي العام لدى المواطنين.

 

واستعرض التقرير، الذي قدمه الدكتور عاصم محمود القبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، أبرز الأنشطة التي تم تنفيذها بالتعاون مع عدد من الجهات الشريكة من المؤسسات التنفيذية والأهلية والمجالس القومية.

 

الأوقاف تنفذ ندوات توعوية ببني سويف 

 وشملت هذه الأنشطة عقد لقاءات وملتقيات وندوات توعوية في المساجد، ومراكز الشباب، والمدارس، والمنشآت الصحية، وقصور وبيوت الثقافة، ومجالس القرى.

وتضمنت الجهود: تنظيم 2400 ندوة موجهة للشباب، و244 منبرًا ثابتًا بالتعاون مع الأزهر الشريف، و160 ندوة بالمدارس، إلى جانب تنظيم أسبوع ثقافي بقرية إبشنا، وآخر بمسجد أبو الخير بمدينة إهناسيا.

 

مجالس قراءة ودروس منهجية

 كما تم تنفيذ 16 ندوة علمية، و4 مجالس إقراء، و4 مجالس إفتاء، و92 درسًا منهجيًا، بالإضافة إلى قافلة لواعظات بمدينة بني سويف، و4 لقاءات للطفل، و50 جلسة دوار، و10 ندوات في قصور وبيوت الثقافة، و8 ندوات بالتعاون مع مديرية الصحة، وندوتين كبيرتين.

تعكس هذه الجهود حرص مديرية الأوقاف على تعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي في المجتمع، ومواصلة دورها في دعم القيم الدينية والوطنية والتصدي للفكر المتطرف.

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