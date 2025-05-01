أحدث إحصاء، توريد 35.4 ألف طن قمح للشون والصوامع ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، عن توريد 35 ألفا و484 طنًا من القمح المحلي للشون والصوامع منذ انطلاق موسم التوريد في منتصف أبريل الجاري وحتى صباح اليوم الخميس، وذلك في إطار انتظام سير العمل بمنظومة التوريد للموسم الحالي 2025 /2024، التي تتم وفق خطة متكاملة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة.

توريد 35 ألف طن قمح ببني سويف

وأوضح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن الكميات الموردة توزعت على عدد من مواقع التخزين، بواقع: 13 ألفا و639 طنًا بصوامع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و91 طنًا بشون البنك الزراعي المصري، و2841 طنًا بصوامع جهاز مستقبل مصر، و18 ألفا و912 طنًا بصوامع الشركة القابضة للصوامع والتخزين، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحات المنزرعة بالقمح هذا الموسم يبلغ 108 آلاف و485 فدانًا، فيما يتوفر بالمحافظة 22 موقعًا تخزينيًا بسعة إجمالية تصل إلى 250 ألف طن.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير مديرية التموين، الذي أعده رئيس اللجنة الدائمة المشرفة على منظومة التوريد، والتي تتابع أعمال استلام المحصول المحلي من القمح على مدار الموسم، وتتولى الإشراف والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان سير عملية التوريد بسلاسة، وتلافي أية معوقات قد تعترض سير العمل، إلى جانب إعداد التقارير اليومية الخاصة بالكميات الموردة.

محافظ بني سويف يوجه بتسهيل التوريد

وأكد محافظ بني سويف، على أهمية تيسير كافة الإجراءات أمام المزارعين وموردي الأقماح داخل الشون والصوامع، وضرورة الالتزام بالخطة التنفيذية الموضوعة لتسهيل عمليات التسليم، مشددًا على أهمية التواصل المستمر بين غرف العمليات بالمحافظة ومديريات التموين والزراعة والوحدات المحلية لمواجهة أي تحديات بشكل فوري، والتنسيق مع جهات التسويق لضمان سرعة صرف مستحقات الموردين.

كما أشار إلى القرار الذي أصدره بتشكيل لجنة دائمة للإشراف والمتابعة على توريد واستلام القمح المحلي، برئاسة وكيل وزارة التموين، وعضوية وكيل وزارة الزراعة، ووكيل مديرية التموين (مقرّرًا)، ومدير الرقابة التموينية، ورئيس قسم صيانة الحبوب، بالإضافة إلى مديري إدارات: المتابعة والتفتيش المالي والإداري، الشؤون المالية والإدارية، الشؤون القانونية، الوحدة الاقتصادية، والتعاون الاستهلاكي، وهيئة سلامة الغذاء.

محافظ بني سويف يتابع توريدات القمح

وفي إطار برنامجه الميداني لمتابعة سير العمل بمنظومة توريد واستلام الأقماح، أجرى، أمس، محافظ بني سويف، زيارة تفقدية لمجمع مطاحن شركة مصر الوسطى بمدينة بني سويف، رافقه خلالها المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، والدكتور أيمن أبو الحسين حمودة وكيل وزارة الزراعة، وعلي يوسف رئيس المدينة، وعدد من قيادات شركة مطاحن مصر الوسطى، إلى جانب الدكتور علا سعيد، مدير وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

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