رئيس إهناسيا ببني سويف يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي

تابع العميد أحمد علاء، رئيس مركز إهناسيا بـ محافظة بني سويف، تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بشأن تكثيف الجهود لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم منظومة العمل الإداري والتنموي بمركز إهناسيا.

رئيس إهناسيا ببني سويف يتفقد المركز التكنولوجي

وفي هذا الإطار، تفقد رئيس المركز سير العمل داخل المركز التكنولوجي وأعمال لجان التصالح، مشددًا على أهمية تسريع وتيرة العمل للانتهاء من ملفات التصالح بشكل نهائي، بما يحقق مصالح المواطنين ويعزز من جهود الدولة في تسوية تلك الملفات.

وفي السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لقرية قاي بإزالة حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمنطقة خورشيد، حيث تمثلت المخالفة في إنشاء غرفة غير مسقوفة وسور من البلوك الأبيض، ضمن ملف تقنين مرفوض، وقد تم تنفيذ الإزالة حتى مستوى سطح الأرض، بمشاركة مسؤولي الأملاك والتنظيم بالقرية، في إطار جهود الحفاظ على أراضي الدولة والتصدي للتعديات.

كما واصلت الوحدات المحلية القروية التابعة لمركز إهناسيا جهودها لرفع كفاءة الأداء الخدمي، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية براوه بتنفيذ مرور ميداني على الوحدة الصحية بقرية ميانة لمتابعة انتظام سير العمل، وضمان تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين، وقد أسفر المرور عن رصد بعض حالات الغياب دون سند قانوني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

محافظ بني سويف يشيد بمركز تكنولوجي إهناسيا

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قد أشاد بأداء المركز التكنولوجي بمركز إهناسيا، والذي حقق أفضل نتائج ضمن تقرير الأداء الشهري للمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، موجهًا بتكريم الموظفين المتميزين وفقًا للمعايير المعتمدة من وزارة التنمية المحلية والتي تشمل الالتزام، جودة الأداء، التعاون المؤسسي، والإنجاز في الوقت المحدد.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير الأداء الذي أعدته داليا فيض، المشرف العام على المراكز التكنولوجية بـ محافظة بني سويف، والذي تضمن نتائج المرور الميداني والمتابعة الدقيقة لأداء المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية المختلفة، وقد أبرز التقرير التطور الملحوظ في منظومة العمل، خاصة من حيث انخفاض عدد المعاملات المتأخرة، والتنسيق الفعّال مع الإدارات الخلفية مثل الإدارات الهندسية والمخازن والمحال العامة.

ووفقًا للتقرير، فقد وصلت نسبة إدخال الكم التراكمي للمعاملات على النظام الإلكتروني إلى 100%، وتم توحيد إجراءات الخزن، والاعتماد الكامل على الإيصال المميكن، بالإضافة إلى أرشفة كافة الطلبات المقدمة ومرفقاتها بنسبة 100%، وهو ما ساهم في تقليل عدد المعاملات الملغاة بفضل المتابعة المستمرة لتقارير النظام.

وفي ضوء هذه النتائج الإيجابية، أوصت اللجنة المشرفة على المنظومة بالموافقة على تكريم عدد من الموظفين المتميزين من فرق العمل بالمراكز التكنولوجية والإدارات الخلفية، تأكيدًا على أهمية التكامل المؤسسي في نجاح المنظومة وتحقيق أهداف التحول الرقمي.

وأكد محافظ بني سويف، أن هذا التكريم سيكون شهريًا بناءً على تقارير دورية ترفع إليه، وذلك لضمان استمرارية الأداء المتميز وتحفيز الكوادر البشرية على المزيد من الإنجاز، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أداء المراكز التكنولوجية عن كثب لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تطلعات الدولة في تطوير الجهاز الإداري.

من جانبها، أوضحت داليا فيض، المشرف العام على المراكز التكنولوجية، أن الأداء يُتابع ميدانيًا وبشكل مستمر، وأن الزيارات الميدانية الأخيرة أظهرت تحسنًا كبيرًا في الأداء، وأكدت أن التقرير المعروض على المحافظ بعد مراجعته من اللواء حازم عزت، السكرتير العام ببني سويف، يعكس الواقع الفعلي ويُبرز النتائج الإيجابية التي تُعزز من توجه الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات العامة والتحول الرقمي الشامل.

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