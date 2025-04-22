وكيل صحة الشرقية يتفقد طب أسرة صافور بحضور نواب البرلمان

قام اليوم الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بالمرور على مركز طب الأسرة بقرية صافور التابعة للإدارة الصحية بديرب نجم بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية حيث أكد ذلك محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية.

الحضور مع وكيل الوزارة بصافور

وذلك في حضور النائب عبد الباقي تركيا، والنائبة هويدا غانم، والعميد حسن نبيه ممثل عن النائب طلعت السويدي، أعضاء مجلس النواب، والدكتورة منار إبراهيم مديرة الإدارة الصحية بديرب نجم، وممثلي المجتمع المدني بقرية صافور، وذلك لدراسة تطوير ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالوحدة ومتابعة سير العمل بها على أرض الواقع.

توافر أنابيب الأكسجين

تفقد وكيل الوزارة أقسام المركز المختلفة، حيث تم متابعة سير العمل بغرفة الطوارئ والتأكد من جاهزية الغرفة للتعامل مع الحالات الطارئة البسيطة، وتوافر أنابيب الأكسجين، وقام بمراجعة السجلات الطبية وصلاحية الأدوية داخل دولاب الطوارئ، كما تم المرور على عيادة الأخصائي، وغرفة المشورة الأسرية، متابعًا الخدمة ضمن المبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية.

وحدة العلاج الطبيعى

كما تابع عيادة السمنة بالمركز مشيدًا بأداء الفرق في القضاء على السمنة، كما تم متابعة سير العمل بوحدة العلاج الطبيعي والتأكد من التزام الفريق بتقديم الخدمة الطبية واتباع سياسات مكافحة العدوى، مع التأكيد على تكثيف الجهود لزيادة عدد المترددين على القسم.

التطبيق الدقيق لإجراءات التعقيم

وتفقد الدكتور هاني جميعة قسم الحضانات بالمركز، والذي يضم ١١ حضانة، وقام بالتأكد من توافر المستلزمات الطبية اللازمة والتطبيق الدقيق لإجراءات التعقيم داخل القسم، كما تفقد عيادة طب الأسنان، وقام بمراجعة سجلات تقديم الخدمة للمترددين، موجهًا بضرورة تطوير الخدمة داخل العيادة لتشمل جميع مجالات العلاج الطبي بدلًا من الاكتفاء بالعلاج التحفظي فقط، مع تعزيز جهود التوعية والتثقيف الصحي داخل العيادة.

مراجعة توافر الأدوية الأساسية

وبعدها تفقد وكيل وزارة الصحة صيدلية المركز وقام بمراجعة توافر الأدوية الأساسية وعدم وجود نواقص، والاطلاع على تذاكر صرف الأدوية، مع التأكيد على ضرورة استيفاء البيانات الطبية والتشخيصية الخاصة بكل حالة، كما تابع الخدمة بمعمل الدم والمتوطنة، مؤكدًا على أهمية الالتزام الكامل بسياسات مكافحة العدوى أثناء التعامل مع العينات، ومراجعة الأجهزة وسجلات المعايرة، وقام بالاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ضمن المبادرات الرئاسية المختلفة.

اجتماع بعد نهاية المرور

وفي نهاية الزيارة عقد اجتماع الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة اجتماعًا مع أعضاء مجلس النواب وممثلي المجتمع المدني بالقرية لدراسة تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمركز، ومدى الاستفادة من خزان الأكسجين في تطوير الخدمة بقسم الحضانات، ومناقشة آليات دعم قسم الحضانات بالمركز الطبي.

حلول وتذليل العقبات الإدارية والفنية

ومناقشة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في أقسام الحضانات داخل الوحدات الطرفية، وآلية العمل بها، وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه تشغيل تلك هذه الأقسام داخل الوحدات الصحية، وسبل التغلب عليها بما يضمن توفير الرعاية الصحية الآمنة للأطفال حديثي الولادة، كما ناقش وكيل الوزارة التحديات التي تواجه أيضًا العمل داخل وحدات العلاج الطبيعي بصافور، ووضع الحلول لتذليل العقبات الإدارية والفنية بالقسم، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة وزيادة أعداد المستفيدين منها.

تطوير نوعي كبير فى الخدمات الصحية

وخلال الاجتماع أوضح وكيل وزارة الصحة الرؤية المستقبلية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا نوعيا كبيرا في مستوى الخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.

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