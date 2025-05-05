صحة الشرقية: جميعة يتفقد وحدة عوض الله حجازي بالزقازيق

قام الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بالمرور على وحدة طب الأسرة بعوض الله حجازي، التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، يرافقه الدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، والدكتور أحمد الهلالي مدير إدارة الجودة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاعتماد الوحدة ضمن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار".

تفقد الأقسام المختلفة بعوض الله حجازى

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية إن وكيل وزارة الصحة بالشرقية تفقد الأقسام المختلفة بوحدة عوض الله حجازي، متابعًا احتفال العاملين بالوحدة باليوم العالمي لنظافة اليدين، وقام بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية، ومن كفاءة عمل الأجهزة الطبية بالوحدة، ومن تدريب القوى البشرية على إجراءات الجودة والسلامة والصحة المهنية وغيرها،

استكمال ملفات طب الاسرة

كما قام بمتابعة ملفات طب الأسرة، مؤكدًا على أهمية استكمال كافة ملفات طب الأسرة بالوحدة، كما تابع مؤشرات أداء خدمات الرعاية الأولية وتنظيم الأسرة، موجهًا بتحسين مؤشرات الأداء بها، وتم التأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة، كما تفقد غرفة المشورة التابعة لمبادرة الألف يوم الذهبية، كما حرص على الاستماع إلى المواطنين المترددين على الوحدة، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم، وتوفير أي احتياجات صحية لهم.

تحسين الخدمات الطبية بالشرقية

وكذا تفقد الدكتور هاني جميعة خدمات طب الأسنان، مؤكدًا على أهمية تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالعيادة، والاعتماد أكثر على العلاج التحفظي وتقليل نسبة العلاج الدوائي فقط، ومشددًا على أهمية الإعداد الجيد لكافة الأقسام بالوحدة، وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR" وذلك لاعتمادها في التوقيت المحدد، مع رفع كفاءة الخدمات الطبية، والتأكيد على الاستمرار في تدريب وتأهيل الفرق الطبية لضمان استدامة الخدمة بجودة عالية.

التأمين الصحى الشامل

وقال إن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نظامًا وطنيًا يهدف لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، وتكفل العلاج المجاني خاصة لغير القادرين، وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، موضحًا أن محافظة الشرقية مدرجة ضمن المرحلة الخامسة من مراحل تطبيق المنظومة، والتي تشمل حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتمنح المنتفعين حرية اختيار مقدمي الخدمة وتقليل الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.

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