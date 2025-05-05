الإثنين 05 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الرياضة اليوم: فيفا يصدم الزمالك ويوقف قيده بسبب قضية جديدة.. الزمالك يتعثر بالتعادل أمام البنك الأهلي.. ومعلول يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

فيفا يصدم الزمالك ويوقف قيده بسبب قضية جديدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف القيد بنادي الزمالك لمدة 3 فترات قيد، في قضية جديدة تخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، عن إحدى القضايا المرفوعة ضد النادي.

 

الزمالك يتعادل 2-2 أمام البنك الأهلي في مباراة مثيرة بالدوري

سقط فريق الكرة بنادي الزمالك في فخ التعادل الإيجابي أمام البنك الأهلي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية بمجموعة التتويج في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأصبحت النتيجة تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

الكلمات لا توفيكم حقكم، معلول يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد مشاركته أمام الحرس

حرص علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة لجماهير القلعة الحمراء، عقب مشاركته الأولى في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، رفقة القلعة الحمراء. 

طبيب الزمالك يكشف سر استبعاد مصطفى شلبي من مباراة البنك الأهلي

قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إن مصطفى شلبي لاعب الأبيض يعاني من آلام في عضلة السمانة، مما أبعده عن مباراة البنك الأهلي المقرر لها اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة تنزانيا في أمم أفريقيا للشباب (صور)

واصل منتخب مصر للشباب تدريباته اليومية استعدادا لمباراته أمام تنزانيا في الجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مصر وتستمر منافساتها حتى يوم 18 مايو الجاري.

محمود عاشور وحسام عزب حكما تقنية الفيديو لمباراة غانا والسنغال

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، المصريين محمود عاشور وحسام عزب حكمين لتقنية الفيديو لمباراة غانا والسنغال المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم باستاد السويس الجديد في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 18 مايو.

أمم أفريقيا للشباب، الكونغو الديمقراطية يفوز 3-1 على إفريقيا الوسطي

انتهت مباراة منتخب أفريقيا الوسطى أمام نظيره الكونغو الديمقراطية بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

ترتيب فرق مجموعة تحديد بطل الدوري بعد الجولة الرابعة

أسدل الستار علي مباريات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمجموعة تحديد البطل والتي شهدت خسارة بيراميدز المتصدر وفوزا كبيرا للأهلي وتعادل الزمالك.

إنتر ميلان يتلقى ضربة قوية قبل ساعات من مواجهة برشلونة

تعرض أحد نجوم فريق إنتر ميلان الإيطالي لانتكاسة، بعدما عانى من بعض الآلام التي ستبعده عن مواجهة برشلونة الإسباني. 

الهلال السعودي يبدأ مفاوضاته لضم نجم مانشستر يونايتد

يخطط  نادي الهلال السعودي لضم نجم مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقبل مونديال الأندية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك فيفا البنك الاهلي معلول طبيب الزمالك مصطفي شلبي

مواد متعلقة

لاعب الأهلي يغادر معسكر منتخب الشباب للإصابة

الأهلي يعلن توفير أتوبيسات مجانية لنقل الجماهير لبرج العرب لمواجهة المصري

الدوري المصري، ياو أنور يتوج رجلا لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

رياض محرز يقود التشكيل المتوقع لأهلي جدة أمام كاواساكي الياباني بدوري أبطال آسيا

الأكثر قراءة

فيديو صادم للاعتداء على شاب بأسلحة بيضاء وسحله أمام مدرسة

فخري الفقي يكشف عن قرض جديد من صندوق النقد لمصر

مشكلته مع الإدارة والجمهور، تعليق مثير للجدل من بيسيرو بسبب زيزو

رنا رئيس تحتفل بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني (صور)

فيفا يصدم الزمالك ويوقف قيده بسبب قضية جديدة

القبض على مدرس موسيقى تحرش بطفلة في مدرسة شهيرة بالقاهرة

ترتيب فرق مجموعة تحديد بطل الدوري بعد الجولة الرابعة

وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة حول أزمة البنزين المغشوش

خدمات

المزيد

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

المصروفات الدراسية لجامعة حلوان الأهلية للعام الجامعي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الملتقى الفقهي للجامع الأزهر: تقوى الله هي الضمانة الحقيقية لمستقبل الأبناء

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال وزوال الهموم

معجزة نبي الله صالح وكيف خرجت الناقة من الجبل

المزيد
الجريدة الرسمية