أخبار الرياضة اليوم: فيفا يصدم الزمالك ويوقف قيده بسبب قضية جديدة.. الزمالك يتعثر بالتعادل أمام البنك الأهلي.. ومعلول يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
فيفا يصدم الزمالك ويوقف قيده بسبب قضية جديدة
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف القيد بنادي الزمالك لمدة 3 فترات قيد، في قضية جديدة تخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، عن إحدى القضايا المرفوعة ضد النادي.
الزمالك يتعادل 2-2 أمام البنك الأهلي في مباراة مثيرة بالدوري
سقط فريق الكرة بنادي الزمالك في فخ التعادل الإيجابي أمام البنك الأهلي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية بمجموعة التتويج في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأصبحت النتيجة تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
الكلمات لا توفيكم حقكم، معلول يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد مشاركته أمام الحرس
حرص علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة لجماهير القلعة الحمراء، عقب مشاركته الأولى في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، رفقة القلعة الحمراء.
طبيب الزمالك يكشف سر استبعاد مصطفى شلبي من مباراة البنك الأهلي
قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك: إن مصطفى شلبي لاعب الأبيض يعاني من آلام في عضلة السمانة، مما أبعده عن مباراة البنك الأهلي المقرر لها اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.
منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة تنزانيا في أمم أفريقيا للشباب (صور)
واصل منتخب مصر للشباب تدريباته اليومية استعدادا لمباراته أمام تنزانيا في الجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مصر وتستمر منافساتها حتى يوم 18 مايو الجاري.
محمود عاشور وحسام عزب حكما تقنية الفيديو لمباراة غانا والسنغال
اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، المصريين محمود عاشور وحسام عزب حكمين لتقنية الفيديو لمباراة غانا والسنغال المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم باستاد السويس الجديد في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 18 مايو.
أمم أفريقيا للشباب، الكونغو الديمقراطية يفوز 3-1 على إفريقيا الوسطي
انتهت مباراة منتخب أفريقيا الوسطى أمام نظيره الكونغو الديمقراطية بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.
ترتيب فرق مجموعة تحديد بطل الدوري بعد الجولة الرابعة
أسدل الستار علي مباريات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمجموعة تحديد البطل والتي شهدت خسارة بيراميدز المتصدر وفوزا كبيرا للأهلي وتعادل الزمالك.
إنتر ميلان يتلقى ضربة قوية قبل ساعات من مواجهة برشلونة
تعرض أحد نجوم فريق إنتر ميلان الإيطالي لانتكاسة، بعدما عانى من بعض الآلام التي ستبعده عن مواجهة برشلونة الإسباني.
الهلال السعودي يبدأ مفاوضاته لضم نجم مانشستر يونايتد
يخطط نادي الهلال السعودي لضم نجم مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقبل مونديال الأندية.
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