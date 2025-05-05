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رياضة

ترتيب فرق مجموعة تحديد بطل الدوري بعد الجولة الرابعة

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري

 ترتيب الدوري المصري، أسدل الستار علي مباريات الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمجموعة تحديد البطل والتي شهدت خسارة بيراميدز المتصدر وفوزا كبيرا للأهلي وتعادل الزمالك.

نتائج الجولة الرابعة للتصفية النهائية لمجموعة التتويج بالدوري المصري 

فاركو 3-2 بيراميدز 

الأهلي 5-0 حرس الحدود 

بتروجت 0-2 سيراميكا كليوباترا 

الزمالك 2-2 البنك الأهلي 

ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل بعد الجولة الرابعة 

1- بيراميدز  47 نقطة 
2- الأهلي  46 نقطة 
3- الزمالك  40 نقطة 
4- المصري البورسعيدي  35 نقطة 
5- البنك الأهلي  33 نقطة 
6- سيراميكا كليوباترا  30 نقطة 
7- فاركو  29 نقطة 
8- بتروجيت  25 نقطة 
9- حرس الحدود  22 نقطة 

جدول ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل 

نظام الدوري المصري 


ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.


 

والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا  وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

 

 

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