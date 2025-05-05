إنتر ميلان يتلقى ضربة قوية قبل ساعات من مواجهة برشلونة

تعرض أحد نجوم فريق إنتر ميلان الإيطالي لانتكاسة، بعدما عانى من بعض الآلام التي ستبعده عن مواجهة برشلونة الإسباني.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد برشلونة

ويستعد إنتر ميلان لمواجهة ضيفه برشلونة، غدا الثلاثاء بملعب جوزيبي مياتزا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بافارد يغيب عن إنتر ميلان أمام برشلونة

وذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن الفرنسي بنيامين بافارد مدافع الإنتر، تعرض لانتكاسة بعدما شعر بآلام في الكاحل خلال تدريبات اليوم الاثنين".

وأوضح أن المدافع لن يستدعى لقائمة النيراتزوري المشاركة في لقاء الغد، ليفقد الفريق الإيطالي لاعبا بارزا بصفوفه.

كانت حالة من الشك قد أثيرت حول مدى قدرة بافارد على اللحاق بالمباراة، بعدما أصيب الأسبوع الماضي، لكنه عاد وتدرب جماعيا قبل أن يتعرض لانتكاسة مؤلمة.

وكان لقاء الذهاب في معقل برشلونة لويس كومبانيس الأولمبي، قد انتهى بالتعادل 3-3، علمًا بأن الفائز سيواجه في المباراة النهائية المنتصر من مواجهة آرسنال وباريس سان جيرمان.

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