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رياضة

الكلمات لا توفيكم حقكم، معلول يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد مشاركته أمام الحرس

علي معلول لاعب الأهلي،
علي معلول لاعب الأهلي، فيتو

حرص علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة لجماهير القلعة الحمراء، عقب مشاركته الأولى في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، رفقة القلعة الحمراء. 

وشارك معلول مع الأهلي في مباراة حرس الحدود التي جمعت بينهما أمس لأول مرة هذا الموسم، في بطولة الدوري الممتاز ، بعد غياب دام لمدة 108 أيام بسبب الإصابة. 

ونشر معلول عبر حسابه علي انستجرام صورة له وكتب: " يعجز لساني عن التعبير عن مدى شكري لجماهير الأهلي العظيمة التي ساندتني في الصعاب ووثقت بي، شكرًا على تقدير الجميل الذي لن أنساه في حياتي!! كلمات الثناء لا توفيكم حقكم!!.

وواصل " ما توفيقي إلا بالله وتحفيزكم ودعمكم لي، أتمنى أن أكون دائمًا عند حسن ظنكم، وأنا عندي وعد لكم بألا أخذلكم طيلة وجودي في القلعة الحمراء.

وزاد: " كل الحب والتقدير من القلب إلى القلب لجميل العيش بين أناس يحتضنوني بإخلاص". 

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة المصري البورسعيدي، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

 ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع المصري يوم الخميس المقبل الموافق 8 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

مباراة الأهلي وحرس الحدود 

وفاز النادي الأهلي على نظيره فريق حرس الحدود، بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وكان طاهر محمد طاهر سجل الهدف الأول للنادي الأهلي بالدقيقة 10 من تصويبة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وجاء الهدف الثاني للأهلي عن طريق أحمد نبيل كوكا بالدقيقة 28 من تصويبة أيضا من داخل منطقة الجزاء ولكن بقدمه اليسرى.

وسجل وسام أبو علي الهدف الثالث بالدقيقة 55 من تصويبة قوية بقدمه اليمنى، ثم سجل حسين الشحات الهدف الرابع في الدقيقة 73، وأضاف محمد هاني الهدف الخامس في الدقيقة 4+90. 

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علي معلول الأهلي الدوري الممتاز الأهلى والمصرى حرس الحدود

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