أمم أفريقيا للشباب، الكونغو الديمقراطية يفوز 3-1 على إفريقيا الوسطي

أمم أفريقيا للشباب، انتهت مباراة منتخب أفريقيا الوسطى أمام نظيره الكونغو الديمقراطية بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

تقدم منتخب أفريقيا الوسطى عند الدقيقة 10 عبر لاعبه نولان ياكوما ’ لكن المنتخب الكونغولي أدرك التعادل عبر نواه مبيليبا في الدقيقة 42 وتقدم في النتيجة في الدقيقة 50 عن طريق نفس اللاعب ’ ثم عزز صمويل نتاندا لوكيسا هذا التقدم عندما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 59.

الفوز الأول في تاريخ الفهود الصغيرة

الفوز الأول في تاريخ "الفهود الصغيرة" طوال تاريخهم في البطولة رفع رصيدهم إلى 4 نقاط تصدروا بها جدول الترتيب بينما ظل منتخب أفريقيا الوسطى عند نقطة واحدة وتراجع للمركز الرابع والأخير بفارق الأهداف عن الثنائي السنغال وغانا اللذان يلتقيان في تمام التاسعة على نفس الملعب.

تقدم منتخب أفريقيا الوسطى أولا بهدف، ثم أدرك منتخب الكونغو الديمقراطية هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

ونجح منتخب الكونغو الديمقراطية في إحراز هدفين في الشوط الثاني، ليحسم المباراة لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف

أعلن الكونغولي بروس ستيفان عبد الله المدير الفني لمنتخب أفريقيا الوسطى تحت 20 سنة عن التشكيل الأساسي الذي يخوض به لقاء منتخب الكونغو الديمقراطية على ملعب السويس الجديد في افتتاح منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا للشباب.

منتخب الكونغو الديمقراطية، فيتو

تشكيل إفريقيا الوسطى أمام الكونغو

التشكيل يتكون من: بورجانس مالميتو (1) – رفائيل نزاباكومودا (3) – أريل أوندوبو (4) – توني بلاكولد (5) – أبيدياس يانجبا (23) – بنجامين ايدارو (18) - جونيور أنجانزا (6) – رونالد ليبون زي (7) – لاندري أبيجا (11) – بيرسر مبايجوتو (10) – برادلي بيسنارد (9).

تشكيل الكونغو الديمقراطية أمام أفريقيا الوسطى

أما جاي بوكاسا المدير الفني للمنتخب الكونغولي فقد اختار البدء بالتشكيل التالي: ريان توتو (21) – ديفيد فريديناند (2) – لاندري سوكو (20) – ديو كابونجو (18) – دانيال تشيلاندا (19) – جوليس أهوكا (6) -– نواه مبيليبا (22) - ميسي مبوندو (10) – توني تالاسي (17) – فافيوردي بونجيلي (25) – صمويل نتاندا لوكيسا (9). (9

كان المنتخبان قد تعادلا في الجولة الأولى لهذه المجموعة ’ أفريقيا الوسطى مع السنغال (1 – 1) والكونغو الديمقراطية أمام غانا بنفس النتيجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.