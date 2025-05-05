فيفا يصدم الزمالك ويوقف قيده بسبب قضية جديدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إيقاف القيد بنادي الزمالك لمدة 3 فترات قيد، في قضية جديدة تخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض، عن إحدى القضايا المرفوعة ضد النادي.

وأعلن الموقع الرسمي لفيفا، اليوم الاثنين، إيقاف جديد على نادي الزمالك لمدة 3 فترات قيد، دون تسمية القضية الجديدة.

فيما سقط فريق الكرة بنادي الزمالك في فخ التعادل الإيجابي أمام البنك الأهلي بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية بمجموعة التتويج في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأصبحت النتيجة تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

تقدم ناصر منسي بالهدف الأول للزمالك بعد 30 ثانية فقط من إنطلاق المباراة، بعد تمريرة رائعة من عمر جابر، ثم تعادل أسامة فيصل للبنك الأهلي في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.

هدف الزمالك جاء من كرة عرضية من بنتايك من جهة اليسار قابلها عمر جابر بعرضية اخرى من يمين منطقة الجزاء قابلها ناصر منسي بتسديدة قوية من منتصف منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

أسامة فيصل

أسامة فيصل يتعادل للزمالك

ونجح أسامة فيضل في تسجيل هدف التعادل للبنك الأهلي في مرمى الزمالك في الدقيقة 71 من عمر اللقاء من ركلة جزاء احتسبها الحكم ضد ناصر منسي، الذي ضرب ياو أنور بالبوكس في كرة مشتركة، ليقرر الحكم محمود نادي العودة لتقنية الفيديو ويقرر إحتسابها ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي

شهد الوقت المحتسب بدلا من الضائع ومدته 6 دقائق قمة الإثارة، حيث نجح الزمالك في خطف الهدف الثاني في الدقيقة 90+1، ولكن فرحة لاعبيه وجماهيره لم تدم طويلا، حيث رد البنك الأهلي بهدف التعادل في الدقيقة 90+3 برأسية رائعة من الغاني ياو أنور

كان الحكم محمود ناجي احتسب 6 دقائق وقت بدل ضائع

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بـنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي يخوض به الأبيض مباراة البنك الأهلي

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج – عمر جابر – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم: ناصر منسي.

ويحل على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمود حمدي "الونش" ومحمد حمدي وأحمد محمود وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وحسام أشرف وسيف الجزيري.

فريق البنك الأهلي، فيتو

تشكيل البنك الأهلي أمام الزمالك

فيما أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك.. وجاء على النجو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: سعيدو سيمبوري، محمود الجزار، إسحاقو يعقوبو، خالد عبد الشافي (شيفو)

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد فتحى، محمد ابراهيم، أحمد مدبولي

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: أحمد صبحى، داو سيريل، أحمد ياسر ريان، محمد بسيوني، سيرجي أكا، أحمد النادري، أمير مدحت، سيد نيمار، جريندو.

ترتيب الزمالك والبنك الأهلي في الدوري الممتاز

يتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث برصيد 39 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وست تعادلات فيما نال 3 هزائم، فيما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

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