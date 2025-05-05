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رياضة

منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة تنزانيا في أمم أفريقيا للشباب (صور)

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

واصل منتخب مصر للشباب تدريباته اليومية استعدادا لمباراته أمام تنزانيا في الجولة الرابعة في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مصر وتستمر منافساتها حتى يوم 18 مايو الجاري.

 

منتخب مصر يتعادل سلبيا أمام زامبيا

سقط منتخب مصر في فخ التعادل السلبي، أمام نظيره منتخب زامبيا، في ثالث لقاءات الفراعنة في دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للشباب، والذي جمعهما مساء أمس السبت، على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

موعد مباراة مصر وتنزانيا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام تنزانيا يوم الجمعة المقبل الموافق 9 مايو، وتنطلق صافرتها في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في نقل مباريات أمم أفريقيا للشباب.

أسامة نبيه يعلق على التعادل أمام زامبيا

وعلق أسامة نبيه المدير الفني لـمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، على تعادل الفراعنة الصغار أمام زامبيا بدون أهداف.

وقال أسامة نبيه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "حاولنا تحقيق المكسب لكن التوفيق غاب عنا.. وأتحمل المسئولية كاملة كمدرب للفريق.. لدينا إصابات في الفريق وخمسة أيام كافية للاستشفاء قبل مباراة تنزانيا في الجولة الأخيرة بهذا الدور وهناك أخطاء سنحاول تصحيحها وسنظهر بشكل جيد أمام تنزانيا.

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