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رياضة

الهلال السعودي يبدأ مفاوضاته لضم نجم مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

يخطط  نادي الهلال السعودي لضم نجم مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقبل مونديال الأندية.

ويخطط الهلال السعودي لتدعيم صفوفه بأسماء عالمية، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقررة في الولايات المتحدة خلال شهري يونيو ويوليو.

برونو فيرنانديز ضمن اهتمامات الهلال السعودي 

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، عقد مسؤولو الهلال اجتماعا مع كايتانو ماريا وميجيل روبن، محامي ووكيل أعمال البرتغالي برونو فيرنانديز، لبحث إمكانية ضمه إلى الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة المحتملة تأتي ضمن مساعي الهلال لتعزيز تشكيله قبل البطولة العالمية.

يذكر أن برونو فيرنانديز شارك مع مانشستر يونايتد هذا الموسم في 52 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 18.

ويخوض الهلال مشاركة تاريخية في مونديال الأندية 2025، ضمن مجموعة تشمل ريال مدريد وباتشوكا وريد بول سالزبورج.

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