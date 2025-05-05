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رياضة

محمود عاشور وحسام عزب حكما تقنية الفيديو لمباراة غانا والسنغال

محمود عاشور، فيتو
محمود عاشور، فيتو

أمم أفريقيا للشباب، اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، المصريين محمود عاشور وحسام عزب حكمين لتقنية الفيديو لمباراة غانا والسنغال المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم باستاد السويس الجديد في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 18 مايو.

 

طاقم حكام لقاء غانا والسنغال

المباراة يديرها الحكم الزامبى هيلارى هامبايا ومعه، ديانا شيكو تيشا من زامبيا مساعدة أولى وسيليومسا فيرى من إسواتينى مساعدًا ثانيًا، والحكم الرابع من جنوب أفريقيا أكونا زينيت ماكاليفا.

 

تشكيل غانا ضد السنغال


واختار ديزموند أوفي المدير الفني لمنتخب غانا للشباب التشكيل الأساسي الذي يبدأ به لقاء نظيره السنغالي.


وقد جاء التشكيل على النحو التالي: جديوس أسياكو (1) - جوزيف أوبوكو (12) – أوفوري مكارثي (3) - داكوستا أنتوي (4) - أرون إسيل (14) - إيمانويل منساه (7) – فينين مارفو (17) – جيري أفري (11) – عبد العزيز عيسى (10) - موسيباو عزيز (19) – لورد أفريفيا (9).
 

تشكيل السنغال ضد غانا  

أما سيرين ساليو ضياء المدير الفني لمنتخب السنغال للشباب فقد قرر البدء بتشكيل يضم:

 محمد سيسيكو (16) – عثمان كوناتي (3) - إبراهيما ديالو (17) – سيرين ضيوف (4) - بيير ديورفال (14) – لاسانا تراوري (12) - يحيى ديمي (7) –– بابي ديونج (6) – شيخ تيام (8) – مامي فايي (22) - إبراهيم ديينج (9).

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أمم أفريقيا للشباب الاتحاد الافريقي لكرة القدم محمود عاشور حسام عزب تقنية الفيديو مباراة غانا والسنغال

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