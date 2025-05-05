الإثنين 05 مايو 2025
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خارج الحدود

عائلات الأسرى الإسرائيليين: المجلس المصغر أقر التخلي عن الرهائن

عائلات الأسرى الإسرائيليين،
عائلات الأسرى الإسرائيليين، فيتو

 قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، إن المجلس المصغر اتخذ قرارا مخالفا لإرادة أكثر من 70% من المواطنين.

 

عائلات الأسرى تتهم الحكومة بالتخلي عن أبنائهم 

 وأضافت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن المجلس المصغر أقر الليلة التخلي عن الرهائن وعن منعة إسرائيل الوطنية والأمنية.

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عائلات الأسرى الإسرائيليين تحتج ضد نتنياهو

ومن جانبها، قالت والدة أسير إسرائيلي في غزة: قرار احتلال قطاع غزة بالكامل تغيير لأهداف الحرب لأسباب ومصالح سياسية فقط.

وأضافت أن قرارات المجلس المصغر تماهت مع مواقف بن غفير وسموتريتش باحتلال القطاع والاستيطان فيه.
 

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