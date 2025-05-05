الإثنين 05 مايو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعترف بمقتل جندي في غلاف غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الإثنين، عن مقتل جندي برتبة رقيب في حادث دهس عملياتي بغلاف غزة.

 يأتي ذلك بعدما  أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، أنها أوقعت أفراد قوة للاحتلال بين قتيل وجريح في كمين مركب، واستهدفتهم بقذيفة وبالرشاشات في خان يونس.

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جيش الاحتلال: نكثف الضغط لنحسم المعركة وسنوسع العمليات في غزة

القسام تنصب كمينا لقوة إسرائيلية 

 وأضافت القسام أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين وجرافة عسكرية بقذائف الياسين 105 قرب السياج الفاصل شرق خان يونس.

وأمس الأحد قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنها تمكنت في كمين مركب من استدراج قوة هندسية إسرائيلية إلى نفق مفخخ بمدينة ‎رفح الفلسطينية.

 

استدراج قوة هندسية إسرائيلية إلى نفق مفخخ

 وأضافت القسام: فجرنا عين النفق فور تقدم عدد من الجنود الصهاينة وأوقعناهم بين قتيل وجريح، كما اشبك مجاهدونا مع أفراد القوة وأجهزوا على عدد منهم من المسافة صفر.

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جيش الاحتلال غزة كتائب القسام

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