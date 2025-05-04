جيش الاحتلال: نكثف الضغط لنحسم المعركة وسنوسع العمليات في غزة

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: نكثف الضغط بهدف إعادة المختطفين وحسم المعركة ضد حماس.

توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال: نصدر عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن تل أبيب لديها خطة بشأن قطاع غزة تقوم على الحسم وعدم بقاء حماس.

الحسم وعدم بقاء حماس

وأضاف نتنياهو: الحرب في غزة ستنتهي عندما نحقق نصرا كاملا ومطلقا.. الضغط العسكري نجح وسينجح حتما في إعادة المخطوفين.

وتابع نتنياهو: العمل ضد ‎الحوثيين ليس أمرا ينتهي بضربة واحدة.. لقد عملنا ضدهم في الماضي وسنعمل في المستقبل أيضا ونحن ننسق مع الإدارة الأمريكية.

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