الرئيس المنغولي يشارك في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر في موسكو

أعلن المكتب الصحفي في الرئاسة المنغولية أن رئيس البلاد أوخناجين خوريلسوخ سيشارك في احتفالات عيد النصر يوم 9 مايو في موسكو بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وجاء في بيان المكتب الصحفي: "تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتوجه رئيس منغوليا إلى موسكو للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى التي ستجري في العاصمة الروسية يوم 9 مايو. وخلال الزيارة سيعقد الرئيسان اجتماعا رسميا لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مختلف المجالات".

ووفقا للبيان، ستشارك مجموعة من العسكريين المنغوليين في العرض العسكري الذي سيقام في موسكو بمناسبة عيد النصر. وسيقوم الرئيس المنغولي بوضع الزهور على قبر الجندي المجهول قرب جدار الكرملين.

وتستعد روسيا ودول رابطة الدول المستقلة للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) في 9 مايو 2025. وتتضمن هذه الاحتفالات عروضا عسكرية في موسكو وثماني مدن أخرى، بالإضافة إلى فعاليات تكريمية لقدامى المحاربين والمشاركين في العمليات العسكرية الحالية.

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