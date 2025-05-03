السبت 03 مايو 2025
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خارج الحدود

روسيا تتهم أوكرانيا بتهديد قادة الدول الأجنبية الذين يزورون موسكو 9 مايو

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

اتهمت روسيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتوجيه "تهديد مباشر" لسلامة احتفالات "عيد النصر" في 9 مايو الجاري.

وقالت الخارجية الروسية: زيلينسكي هدد بشكل مباشر قادة الدول الأجنبية الذين سيزورون موسكو 9 مايو.

بدوره قال، الكرملين إن عرض بوتين هدنة خلال عيد النصر اختبار لمدى استعداد كييف للسلام، لافتا إلى أن رفض أوكرانيا وقف النار خلال عيد النصر يظهر أن زيلينسكي لا يريد السلام.

 

غياب الضغط الكافي على روسيا

 ويوم الثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أراضي بلاده لا يجب أن تقدم كهدايا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس الأوكراني  قال  إن غياب الضغط الكافي على روسيا يسمح لها باستيراد صواريخ وأسلحة لاستخدامها في أوروبا.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حواره مع مجلة “تايم” ردا على سؤال عن وعوده الانتخابية التي غازل بها الناخبين الأمريكيين خاصة إنهاء حرب روسيا وأوكرانيا في يومه الأول: "قلت ذلك مجازا، ومبالغة،  ومن الواضح أن الناس يعلمون أنني عندما قلت ذلك، كان مازحًا، ولكن هذه الأزمة ستنتهي".

 

ترامب يتحدث عن نهاية الحرب الروسية الأوكرانية 

وأضاف ترامب في حديثه: لا أعتقد أنها ستستمر طويلا.. أعني، انظر، وصلت إلى هنا قبل ثلاثة أشهر. هذه الحرب مستمرة منذ ثلاث سنوات. إنها حرب ما كانت لتحدث لو كنت رئيسا. إنها حرب بايدن ليست حربي لا علاقة لي بها. ما كنت لأخوض هذه الحرب أبدًا. ما كانت لتحدث هذه الحرب أبدًا. ما كان بوتين ليفعلها أبدًا.  ما كان 7 أكتوبر في غزة ليحدث أبدًا".

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روسيا زيلينسكي عيد النصر الخارجية الروسية موسكو أوكرانيا بوتين

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