الأحد 04 مايو 2025
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رياضة

بدلاء الأهلي في مواجهة حرس الحدود بالدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي

أعلن عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره حرس الحدود، مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز

ويجلس على مقاعد بدلاء النادي الأهلي أمام حرس الحدود كل من: مصطفى شوبير وجراديشار وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعلي معلول وعمر الساعي وأحمد رضا ومصطفى العش.

تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا. 

خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وطاهر محمد وأشرف بن شرقي وإمام عاشور. 

خط الهجوم: وسام أبو علي. 

مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويدخل النادي الأهلي المباراة منتشيا بالفوز على نظيره بتروجيت في الجولة الماضية بثلاثة أهداف لهدفين، حيث يسعى الأحمر لمواصلة انتصاراته بتحقيق الفوز على حرس الحدود لمواصلة مطاردة بيراميدز في صراع المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

فيما يدخل حرس الحدود المباراة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الممتاز.  

حكام مباراة الأهلي وحرس الحدود

 

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في تمام الساعة 8 مساء من مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

ترتيب الأهلي وحرس الحدود في الدوري 

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 43 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة، فيما يأتي حرس الحدود في المركز التاسع بالمجموعة برصيد 22 نقطة.

قائمة الأهلي لمباراة حرس الحدود

حراسة المرمي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزه علاء.

الدفاع: علي معلول  ومصطفى العش ورامي ربيعة وياسر ابراهيم  و محمد هاني وأحمد نبيل كوكا 

الوسط: عمر الساعي ومروان عطية وعمرو السولية ونيدفيد ومحمد مجدي افشه وأحمد رضا وأمام عاشور وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر واشرف بن شرقي.

الهجوم: وسام ابو علي وجراديشار.

ويغيب عن الأهلي أمام حرس الحدود كل من: كريم الدبيس، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، أكرم توفيق، رضا سليم، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم فؤاد، سمير محمد، مصطفى مخلوف، حمزة عبد الكريم

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