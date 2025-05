بعد تأجيل عرض مسلسله، DISNEY+ تطرح صورا تشويقية للممثل سوهيون

طرحت منصة DISNEY+ مقتطفا جديدا عن الممثل Kim Soo Hyun من دراما Knock Off، وذلك بعد إعلان الشركة تأجيل عرض الدراما التي كان من المقرر طرحه في أبريل الماضي، عدد من المرات بسبب الجدل المتعلق بالممثل كيم سو هيون وعلاقتها مع الممثلة كيم ساي رون قبل أن تبلغ سن الرشد، ولم يُعلن بعد عن موعد العرض الجديد.

شركات الأزياء تقاضي الممثل سوهيون

يذكر أن شركتين، أشار لهم الإعلام الكوري برموز "أ" و"ب"، اللتان كانتا متعاقدتين مع الممثل كيم سوهيون في مجال الإعلانات، قاموا برفع دعاوى قضائية ضده ووكالته "Gold Medalist". تطالب من خلالها باسترداد رسوم عرض الأزياء والتعويض عن الخسائر المالية الضخمة التي لحقت بهم إثر فضيحة الممثل.

وأكدت بعض الوسائل الإعلامية على أن المبلغ الذي تطالب به الشركتان يتجاوز الـ 3 مليارات وون كوري أي حوالي 2 مليون دولار أمريكي.

ومن المتوقع انضمام معلنين آخرين إلى المعركة القانونية، حيث تدرس الشركة "ت" والتي كان الممثل سفيرا لملابسها، أيضًا رفع دعوى قضائية ضد كيم سوهيون، مستشهدةً بانتهاك الثقة كأساس لإنهاء عقدها الإعلاني، وتطالب إما باسترداد رسوم عرض الأزياء أو بفرض غرامات.

وأوضح محامي الترفيه بارك سونغ وو من شركة ووري للمحاماة: "من المعروف في هذا المجال أن كيم سو هيون وقّع عقودًا إعلانية مع حوالي 15 علامة تجارية، حيث تُقدّر قيمة كل عقد محلي بحوالي 1 إلى 1.2 مليار وون كوري".

وأضاف: "عادةً ما يحاول المعلنون تجنب أن يكونوا السبّاقين في مقاضاة عارضهم علنًا. ومع ذلك، بمجرد ظهور خبر دعوى قضائية، من المرجح أن يتبعهم المزيد من المعلنين".

وبناءً على هذه الأرقام، قد يتجاوز إجمالي قيمة الدعاوى القضائية 10 مليارات وون كوري

فضيحة الممثل كيم سوهيون

وقد سبق ونشرت وكالة GOLDMEDALIST الكورية الخاصة بالممثل كيم سوهيون بيانًا تنفي من خلاله علاقته بالممثلة الراحلة كيم ساي رون، ولكنها عادت وأصدرت بيانًا جديدًا تؤكد من خلاله علاقة النجمين ولكن تنفي أنه كان خلال الفترة التي كانت الممثلة قاصرا وإنما أنها قد بلغت سن الـ 19 عامًا.

يذكر أن وكالة كيم سو هيون GOLDMEDALIST كانت قد كشفت سابقًا أنها ستقدم موقفًا واضحًا وموثقًا بشأن قضية كيم ساي رون بحلول الأسبوع المقبل، لكنها أصدرته صباح اليوم بعد أن بدأت الشركات حذف صورة الممثل من على اللافتات الاعلانية نظرًا لرد الفعل العنيف الذي تواجهه للعمل معه.

وزعمت الوكالة أنه على الرغم من صحة وجود علاقة بين كيم سوهيون والراحلة كيم ساي رون في الماضي، إلا أنها لم تكن قاصرا آن ذاك - برغم أنه سبق وتم نفي هذه العلاقة مرتين أثناء حياة الممثلة وبعد وفاتها - كما نفت الوكالة مزاعم ضغط كيم سو هيون على كيم ساي رون لسداد 700 مليون وون، حوالي 481,300 دولار أمريكي، وقدمت صورًا كدليل.

الجمهور يشكك في بيان وكالة كيم سوهيون بسبب تصريحات كيم ساي رون

وعقب نشر وكالة GOLDMEDALIST عادة شهادة كيم ساي رون الأخيرة للظهور مجددًا وسط نفي كيم سو هيون مواعدته لها عندما كانت قاصرًا، مما أثار جدلًا متجددًا.

كتبت كيم ساي رون سابقًا:

"استمرت علاقتنا من 19 نوفمبر 2015 إلى 7 يوليو 2021. كنتُ أبلغ 15 عامًا، وكان هو في الـ 28 عامًا. 6 سنوات معًا، وانتهى كل شيء هكذا.

قبل تجديد عقدي، كنتُ أبحث عن وكالة جديدة، وخلال المفاوضات مع شركته، انتهى بي الأمر بالتوقيع مع شركة جولد ميداليست دون فهم كامل للشروط. عملت في اختيار الممثلين والإخراج البصري، لكنني لم أتقاضَ أجرًا رسميًا.

في مايو 2022، انتهى عقدي. أعتذر لفرق الإنتاج المعنية، لكنني لا أفهم تصريح جولد ميداليست الذي زعم أنهم "لا يعرفون ما هي نيتي".

نشرتُ تلك الصورة (على إنستجرام) على أمل إثارة محادثة مع كيم سو هيون بشأن المبلغ الذي طُلب مني دفعه بعد أن حظرني من جميع وسائل التواصل. آمل أن يعترفوا بالأذى الذي لحق بي ويعتذروا.

بصفتي ممثلة، أعتقد أنه من الضروري قول الحقيقة لمن يستحوذ عليهم الجمهور بصورتهم المشوهة. ولهذا السبب أكتب هذا.

شائعات مواعدة سو هيون لساي رون

تم الكشف عن شائعات مواعدة سو هيون، المعروف بأدواره في "My Love From the Star" و"Queen of Tears"، وساي رون في عام 2024 بعد أن شاركت الممثلة الشابة صورة معه على موقع انستجرام في ذلك الوقت، نفت Gold Medalist أيضًا الشائعات.

قبل وفاتها، كانت ساي رون نجمة أطفال شهيرة تعرضت مسيرتها الترفيهية لضربة بسبب حادث قيادة تحت تأثير الكحول في عام 2022. في نفس العام، تركت ساي رون Gold Medalist بعد انتهاء عقدها مع الوكالة.

ورحلت النجمة الكورية كيم ساي رون عن عالمنا في الشهر الماضي، في يوم ميلاد الممثل كيم سوهيون، بظروف غامضة حول وفاتها، حيث تم العثور على جثة الممثلة في منزلها من قبل أحد أصدقائها، وفقًا لتقارير الإعلام الكوري.

وصرحت مصادر من الشرطة الكورية في بيان إعلامي، أنه لم تكن هناك أي علامات على وجود جريمة أو اقتحام، مؤكدين استمرار التحقيقات في الظروف الدقيقة لوفاة الممثلة، ولكن لم يكشف عنه حتي الآن.

مسلسل Knock Off

مسلسل "Knock Off" هو دراما من نوع الكوميديا السوداء والجريمة، من إنتاج Disney+، ومن المتوقع عرضه في 2025. تدور القصة حول "Kim Sung Joon" (كيم سوهيون) موظف مكتب عادي تنقلب حياته بعد الأزمة المالية الآسيوية عام 1997. بعد فقدان وظيفته، يدخل عالم تجارة السلع المقلدة ويترقى بسرعة ليصبح نائب رئيس سوق "سايمول"، أحد أكبر أسواق البضائع المزيفة في كوريا، ويطمح للسيطرة على السوق العالمية.

تشاركه البطولة الممثلة Jo Bo Ah في دور "سونغ هاي جونغ"، حبيبته السابقة التي تعمل كضابطة شرطة مختصة بمكافحة السلع المقلدة، مما يجعل العلاقة بينهما صراعًا بين الحب والقانون.

المسلسل يتكون من موسمين، كل موسم 9 حلقات (18 حلقة في المجموع). يضم طاقم العمل أيضًا Yoo Jae Myung، وKwon Nara والمخضرمة Lee Jung Eun

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.