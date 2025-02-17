مفاجأة غير متوقعة، كشف سبب وفاة نجمة نتفلكس شهيرة

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم، سبب وفاة النجمة الكورية، كيم ساي رون، الشهيرة بأعمالها على منصة نتفلكس.

سبب وفاة نجمة نتيفلكس الكورية كيم ساي رون

ووفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن سبب وفاة نجمة نتفلكس الكورية كيم ساي رون، 24 عامًا، التي رحلت يوم أمس الأحد 16 فبراير الجاري، أقدامها على إنهاء حياتها بنفسها.

وعثرت السلطات، على جثة نجمة نتفلكس في منزلها في منطقة سيونغسو-دونغ شرقي، وقالت السلطات إنهم يعتقدون أنها اتخذت قرارًا بالانتحار، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ونالت نجمة نتيفلكس كيم ساي رون، شهرتها من خلال أدوارها في مرحلة الطفولة، فقد بدأت مسيرتها التمثيلية في سن التاسعة بدراما "حياة جديدة" عام 2009، إذ أدت دور يتيمة تدعى جيني.

وحصدت لاحقا شهرة واسعة بعد أدائها في فيلم الإثارة "الرجل من لا مكان"، مما عزز مكانتها كنجمة صاعدة. ومن بين أدوارها البارزة الأخرى "الجارة" (2012) و"الفتاة على باب بيتي" (2014) ومسلسل الدراما "مرآة الساحرة" (2016).

مسيرة نجمة نتيفلكس الكورية كيم ساي رون التمثيلية

في مايو 2022، تعرضت مسيرتها المهنية لانتكاسة كبيرة عندما قُبض عليها وهي تقود تحت تأثير الكحول، مما أدى إلى اصطدام سيارتها بحاجز أمني وأشجار ومحول كهربائي، مما تسبب بانقطاع مؤقت للكهرباء في المنطقة.

وغرمت بمبلغ يعادل حوالي 15,000 دولار أمريكي في أبريل 2023. وبعد ذلك، حاولت العودة إلى مسيرتها الفنية عبر المشاركة في مسرحية "دونغتشي"، لكنها واجهت ردود فعل سلبية واضطرت للانسحاب من العمل بسبب مشكلات صحية.

واستأنفت كيم مسيرتها التمثيلية بشكل مؤقت في يونيو 2023 عندما ظهرت في مسلسل "صائدو الدم" على نيتفليكس، لكن تم تعديل معظم مشاهدها بسبب الجدل المحيط بحادثتها في 2022، وكان هذا هو آخر مشروع لها.

واكتشفت وفاة كيم ساي-رون من قبل صديقة كانت تخطط للقائها، بينما لم تجد السلطات أي علامات على وجود جريمة، إلا أنها لا تزال تحقق في ظروف الوفاة.

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