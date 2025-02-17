الإثنين 17 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

مفاجأة غير متوقعة، كشف سبب وفاة نجمة نتفلكس شهيرة

النجمة الكورية، كيم
النجمة الكورية، كيم ساي رون، فيتو

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم، سبب وفاة النجمة الكورية، كيم ساي رون، الشهيرة بأعمالها على منصة نتفلكس.

 

سبب وفاة نجمة نتيفلكس الكورية كيم ساي رون

ووفق صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن سبب وفاة نجمة نتفلكس الكورية كيم ساي رون، 24 عامًا، التي رحلت يوم أمس الأحد 16 فبراير الجاري، أقدامها على إنهاء حياتها بنفسها.

وعثرت السلطات، على جثة نجمة نتفلكس في منزلها في منطقة سيونغسو-دونغ شرقي، وقالت السلطات إنهم يعتقدون أنها اتخذت قرارًا بالانتحار، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

ونالت نجمة نتيفلكس كيم ساي رون، شهرتها من خلال أدوارها في مرحلة الطفولة، فقد بدأت مسيرتها التمثيلية في سن التاسعة بدراما "حياة جديدة" عام 2009، إذ أدت دور يتيمة تدعى جيني.

وحصدت لاحقا شهرة واسعة بعد أدائها في فيلم الإثارة "الرجل من لا مكان"، مما عزز مكانتها كنجمة صاعدة. ومن بين أدوارها البارزة الأخرى "الجارة" (2012) و"الفتاة على باب بيتي" (2014) ومسلسل الدراما "مرآة الساحرة" (2016).

مسيرة نجمة نتيفلكس الكورية كيم ساي رون التمثيلية

في مايو 2022، تعرضت مسيرتها المهنية لانتكاسة كبيرة عندما قُبض عليها وهي تقود تحت تأثير الكحول، مما أدى إلى اصطدام سيارتها بحاجز أمني وأشجار ومحول كهربائي، مما تسبب بانقطاع مؤقت للكهرباء في المنطقة.

 

وغرمت بمبلغ يعادل حوالي 15,000 دولار أمريكي في أبريل 2023. وبعد ذلك، حاولت العودة إلى مسيرتها الفنية عبر المشاركة في مسرحية "دونغتشي"، لكنها واجهت ردود فعل سلبية واضطرت للانسحاب من العمل بسبب مشكلات صحية.

 

واستأنفت كيم مسيرتها التمثيلية بشكل مؤقت في يونيو 2023 عندما ظهرت في مسلسل "صائدو الدم" على نيتفليكس، لكن تم تعديل معظم مشاهدها بسبب الجدل المحيط بحادثتها في 2022، وكان هذا هو آخر مشروع لها.

 

واكتشفت وفاة كيم ساي-رون من قبل صديقة كانت تخطط للقائها، بينما لم تجد السلطات أي علامات على وجود جريمة، إلا أنها لا تزال تحقق في ظروف الوفاة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كيم ساي رون نتيفلكس نجمة نتيفلكس كيم ساي الرجل من لا مكان

مواد متعلقة

محاولات انتحار وقضايا شرف، محطات في حياة نجمة "سك على بناتك" إجلال زكي

أوبري بلازا تغلق حسابها على إنستجرام بعد انتحار زوجها جيف باينا

الأكثر قراءة

ليفربول الإنجليزي يعلن رسميا رحيل لاعبه

هتدفع غرامة، الكهرباء تحذر أصحاب العدادات القديمة بسبب فاتورة شهر يناير

الأمن ينهي عملياته بقرية العفادرة بعد القضاء على محمد محسوب وأعوانه (صور)

أصبح حديث العالم، لحظة بكاء رئيس مؤتمر ميونخ للأمن بسبب تعرضه للتوبيخ من نائب ترامب

لأول مرة، بقرار جمهوري تعيين نائبا لرئيس جهاز الإحصاء

مصدر في الزمالك يكشف موقف زيزو من مباراة الأهلي

انخفاض أسعار البيض بالأسواق اليوم الإثنين 17/2/2025

تعرف على أبرز 5 ضحايا لبرنامج مقالب رامز جلال الجديد

منوعات

المزيد

مفاجأة غير متوقعة، كشف سبب وفاة نجمة نتفلكس شهيرة

زوجان برازيليان يدخلان موسوعة "جينيس" بـ أطول فترة زواج

حصيلة صادمة لضحايا القاتل الصامت بالأردن

ثعلب يعطل نظام الأذان في أحد المساجد بتركيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين 17/2/2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

أحدث أسعار القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب الناشئين في الدورة الودية بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تصفد الشياطين برمضان ولماذا يقع البعض في المعاصي؟ المفتي السابق يجيب (فيديو)

تفسير رؤية البطيخ في المنام وعلاقته بالثروة والصحة والسعادة

هل ورد عن النبي دعاء نية الصيام في رمضان؟

المزيد
الجريدة الرسمية