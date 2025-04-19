الأحد 20 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

عضو فرقة Girls' Generation طاردة للأرواح الشرسة في فيلم “Holy Night”

سوهيون، فيتو
سوهيون، فيتو

أفرجت شركة إنتاج الفيلم المنتظر "Holy Night: Demon Hunters" عن صور جديدة لنجمة الكيبوب وعضوة فرقة Girls' Generation سوهيون، تكشف عن طبيعة دورها بالعمل حيث تؤدي شخصية البطلة.

وتُظهر الصور الجديدة التي تم إصدارها شخصية شارون، والتي تؤديها سوهيون، طاردة الأرواح الشرسة التي تمتلك القدرة على اكتشاف القوى الشيطانية والقضاء عليها. تُظهر شارون مظهرًا ملفتًا للنظر، حيث ترتدي ألوانًا زاهية وأنماطًا ملفتة للنظر.

فشارك مدير الأزياء نام جي سو أنه وضع الكثير من التفكير في تصميم مظهر غامض يمتزج بين التأثيرات الآسيوية والغربية، وأوضح قائلًا: "استخدمت الكثير من الألوان البنفسجية والباردة، واخترت الأقمشة التي تتمتع بمظهر أنيق".

فيلم Holy Night: Demon Hunters

يُصنف فيلم “Holy Night: Demon Hunters” ضمن فئة الإثارة وأكشن، ويُدور في مدينة احتلها طائفة تعبد الشر. تتبع القصة فريق "ليلة مقدسة" الذي يتألف من با وو (ما دونغ سوك)، شارون (سوهيون)، وكيم كون (ديفيد لي)، الذين يمتلكون قوى خاصة ويقررون تطهير المدينة من القوى الشيطانية.

ومن المقرر طرح فيلم "Holy Night: Demon Hunters" بدور العرض ابتداءً من 30 أبريل المقبل.

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Girls Generation نجمة الكيبوب فيلم Holy Night Demon Hunters سوهيون الكيبوب
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