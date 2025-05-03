السبت 03 مايو 2025
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خارج الحدود

وزير الإعلام الباكستاني: الهند لم تقدم أدلة على اتهامنا بهجوم كشمير

الهند وباكستان،فيتو
الهند وباكستان،فيتو

قال وزير الإعلام الباكستاني، اليوم  السبت: إن الهند لم تقدم أدلة على اتهامنا بهجوم كشمير وعرضنا المشاركة بتحقيق مستقل.

وأضاف وزير الإعلام الباكستاني إن الهند تستخدم حادثة كشمير ذريعة للهجوم على بلادنا وترفض إجراء أي تحقيق.

وأجرت السلطات الباكستانية، اليوم السبت، تجربة صاروخية وسط توترات مع الهند.

وأعلن الجيش الباكستاني، اليوم السبت، إطلاق صاروخ أرض - أرض يصل مداه إلى 450 كيلومترا.

 وأجريت هذه التجربة الصاروخية خلال تدريبات عسكرية للقوات المسلحة الباكستانية، وسط توترات مع الهند.

وقبل وقت سابق كانت السلطات الهندية قد اتخذت،  سلسلة من الإجراءات ضد باكستان شملت طرد دبلوماسيين، وتعليق العمل بمعاهدة تقسيم مياه نهر السند لعام 1960، وإغلاق المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين.

وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير، في أعقاب الهجوم الذي نفذه مسلحون الثلاثاء في باهالغام الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا.

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السلطات الباكستانية باكستان الجيش الباكستانى الهند

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