الهند وباكستان تتبادلان إطلاق النار على الحدود لليوم الثالث علي التوالي

لليوم الثالث على التوالي، تتبادل كل من الهند وباكستان إطلاق النار عند الحدود بين البلدين، منذ وقوع الهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 مدنيا في الشطر الهندي من كشمير.

إطلاق نار من مواقع الجيش الباكستاني استهدف القوات الهندية

وقال الجيش الهندي في بيان، صباح الأحد: إن إطلاق نار "غير مبرر" من أسلحة خفيفة من مواقع الجيش الباكستاني، استهدف السبت الماضي القوات الهندية في قطاعي توماري غالي ورامبور.

وأضاف: "ردت قواتنا بالأسلحة الخفيفة المناسبة"، من دون الإشارة إلى سقوط ضحايا.

وكان الجيش الهندي أفاد عن حوادث مماثلة عند الحدود في الليلتين السابقتين.

وتصاعدت التوترات بين الهند وباكستان بشكل كبير، في أعقاب الهجوم الذي نفذه مسلحون الثلاثاء في باهالغام الواقعة في الشطر الهندي من كشمير، الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا.

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