أسير إسرائيلي لدى القسام: تعرضت لقصف الجيش مرتين ولا أعرف مصير زميلي

بثت كتائب القسام فيديو لأسير إسرائيلي يقول فيه: تعرضنا للقصف مرة ثانية ونحن في باطن الأرض، وتعرضت للقصف الإسرائيلي مرتين وهذه هي نتائج الضغط العسكري.

وأضاف الأسير الإسرائيلي وضعي صعب جدا ولا يوجد أدوية ولا أعرف شيئا عن مصير زميلي في الأسر الذي كان معي وقت القصف ولو كان ابن نتنياهو أو ابن أحد زعماء الائتلاف الحكومي معنا بالأسر لتوقفت الحرب فورا.



وفي السياق ذاته جهت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، رسائل لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، مؤكدة من خلالها أن استدعاء مزيد من قوات الاحتياط لن يؤدي إلا إلى مزيد من مقتل أبنائنا.

واتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة نتنياهو بأنه يعمل على إطالة أمد الحرب لتحقيق أهدافه السياسية.

كما أشارت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة الي أن الطريقة الوحيدة لإعادة كل المخطوفين هي إسقاط حكومة نتنياهو وتغييرها.

وأكدت أن إسقاط حكم نتنياهو هو مطلب هذه المرحلة وعلى الجميع الخروج بالشوارع لإسقاطها.

ووجهت اتهام لنتنياهو بأنه يرسل جنودا إضافيين إلى غزة لقتل المخطوفين بدلا من إنقاذهم.

وفي السياق ذاته دعت رئيس الأركان إلى عدم القيام بأي عملية بغزة لأنها ستؤدي لمقتل المخطوفين.

وشددت على أنه إذا أرادوا إعادة بناء الدولة وإغلاق ملف 7 أكتوبر فعليهم إسقاط حكومة نتنياهو، وإنهاء الحرب في غزة بشكل فوري.

وناشدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم التخلي عن المخطوفين والانتباه لألاعيب نتنياهو، مضيفة: لا يزال يضحي بأرواح جنودنا من أجل إنقاذ حكومته.

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