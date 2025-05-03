السبت 03 مايو 2025
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خارج الحدود

الصحة الفلسطينية: ارتفاع كبير في عدد وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية

اطفال غزة، فيتو
اطفال غزة، فيتو

قال المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، في تقارير صحفية، إن القطاع يعيش كارثة ممتدة تنذر بكارثة إنسانية شاملة.

وأضاق المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن الطفلة جنان هي الطفلة رقم 57 التي توفيت بسبب سوء التغذية.

كما أوضح أن مولودة في مستشفى العودة ولدت دون دماغ بسبب سوء التغذية.

وحمل المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سوء التغذية في القطاع.

وأشار إلى أن عدد الوفيات دون الـ5 سنوات ارتفع إلى 32 بين كل ألف طفل.

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