زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا: لا وفاق ولا توافق مع سلطة الشرع المتطرفة (فيديو)

شن زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، اليوم، هجومًا حادًّا على نظام الرئيس أحمد الشرع، واصفًا إياه بالمتطرف والمطلوب للعدالة الدولية.

زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا يهاجم نظام الشرع

وقال زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري، إنه "لا وفاق ولا توافق مع السلطات الحاكمة في العاصمة دمشق".

وتعهد الشيخ حكمت الهجري، في كلمة له خلال لقائه عددًا من الأشخاص، بـ"العمل لما هو مناسب للطائفة الدرزية"، واصفًا حكومة أحمد الشرع بـ"المتطرفة وهي مطلوبة للعدالة الدولية".

شيخ عقل الدروز في سوريا حكمت الهجري: نحن في مرحلة نكون أو لا نكون



شيخ عقل الدروز في سوريا حكمت الهجري: سنذهب باتجاه ما هو مناسب للطائفة



شيخ عقل الدروز في سوريا حكمت الهجري: نعمل لمصلحتنا كطائفة



#سوريا #السويداء #دمشق pic.twitter.com/3AyTKyk3kz — Damaspost داماس بوست (@Damaspost2) March 13, 2025

وتابع زعيم طائفة الموحدين الدروز فى سوريا: "نحن في مرحلة نكون أو لا نكون"، مضيفًا "أي تساهل في هذا الأمر لا يمكن أن نقبل به.. وهذا حق من حقوقنا".

الشيخ حكمت الهجري يعلق على أحداث الساحل السوري

واستطرد زعيم طائفة الموحدين الدروز في سوريا، الشيخ حكمت الهجري إلى أحداث الساحل السوري الأخيرة، قائلًا: "نأسف على أبناء السويداء الذين يبيعون دماء وكرامة أهلهم في الساحل".

وجاءت تصريحات الشيخ حكمت الهجري بعد يوم من كشف مصادر محلية عن وثيقة تفاهم مبدئية بين الحكومة السورية وزعيم طائفة الموحدين الدروز، تناولت آلية اندماج محافظة السويداء في مؤسسات الدولة السورية.

ونقلت وسائل إعلام محلية في السويداء نقلًا عن مصدر من الرئاسة الروحية للطائفة قوله: إن "وثيقة التفاهم الصادرة هي سلسلة من الطلبات للإدارة الجديدة، وليست اتفاقا نهائيًّا".

وأضاف المصدر وفق وسائل الإعلام، أن "موفد الإدارة السورية الجديدة تعهد بأن تلتزم الدولة بتنفيذ الطلبات"، مشيرا إلى وجود ملفات عديدة أخرى لا تزال المفاوضات مستمرة حولها.

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