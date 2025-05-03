صحيفة أمريكية تكشف موعد زيارة ترامب للسعودية

ذكرت صحيفة "أكسيوس" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يصل إلى المملكة العربية السعودية في 13 مايو الجاري، حيث سيعقد قمة ثنائية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت "أكسيوس" أن ترامب سيشارك في قمة مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي في 14 مايو، حيث سيعرض رؤيته الخاصة بشأن أوضاع الشرق الأوسط.

ونقلت المنصة عن مسئولين أمريكيين وعرب أنه لا يُتوقع أن يستغل ترامب زيارته للمنطقة لطرح أي مبادرات دبلوماسية جديدة، كما أنه لا يرى جدوى من زيارة إسرائيل حاليًا في ظل غياب اتفاق وشيك بشأن الإفراج عن الرهائن.



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