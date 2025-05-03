السبت 03 مايو 2025
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أخبار مصر

السيسي، احتفالنا بعيد العمال رسالة تقدير لقيمة العمل ودورهم فى بناء التنمية وتعزيز النهضة الصناعية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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 قال الرئيس السيسي خلال حفل عيد العمال 2025: “إن احتفالنا بهذا اليوم، ليس مجرد تقليد سنوى، بل هو رسالة واضحة، تجسد تقدير الدولة العميق لقيمة العمل، وإيمانها الراسخ بدور العمال، فى بناء التنمية وتعزيز النهضة الصناعية”.
 

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في احتفال عيد العمال، والذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس.
 

ويرجع تاريخ الاحتفال بعيد العمال في مصر إلى عام 1964، حين أصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قرارا باعتبار الأول من مايو عيدًا رسميًا لتكريم الطبقة العاملة، تقديرًا لدورها في دفع عجلة التنمية الوطنية.


ومنذ ذلك الحين، أصبح الأول من مايو مناسبة سنوية تحتفي خلالها الدولة بالعمال من خلال احتفال رسمي يحضره رئيس الجمهورية إلى جانب قيادات النقابات العمالية ووزراء القوى العاملة، وممثلي أصحاب الأعمال تأكيدًا على الشراكة والتكامل بين أطراف العملية الإنتاجية
 

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