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رياضة

الدوري الإنجليزي، السيتي يتقدم على وولفرهامبتون بهدف دي بروين في الشوط الأول

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تقدم مانشستر سيتي بقيادة النجم المصري عمر مرموش على نظيره وولفرهامبتون بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الاتحاد في افتتاح الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كيفين دي بروين هدف التقدم لصالح فريق مانشستر سيتي في الدقيقة 35. 

وكان بيب مدرب السيتي بدأ مباراة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون بالاعتماد على النجم المصري عمر مرموش في مركز الهجوم.

تشكيل مانشستر سيتي  أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: كوفاسيتش، كيفين دي بروين.

خط الوسط الهجومي: جوندوجان، سيلفا، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: عمر مرموش.

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون بنتيجة 2-1.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الرابع برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد فريق وولفرهامبتون بالمركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون

وانطلقت صافرة مباراة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون 

وتبث مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1.

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