جوارديولا يكشف موعد عودة رودري وهالاند للمباريات مع مانشستر سيتي

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن الثنائي رودري وإيرلينج هالاند قد عادا رسميًا إلى التدريبات الجماعية مع الفريق.

لكن جوارديولا شدد في الوقت ذاته على ضرورة توخي الحذر بشأن عودة نجم الفريق الإسباني المتوج بجائزة الكرة الذهبية في 2024 إلى المشاركة في المباريات.

رودري يعود للمباريات تدريجيًا

وكان رودري، لاعب الوسط المتألق، قد غاب عن الملاعب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال التعادل (2-2) أمام آرسنال في سبتمبر 2024.

وخضع بطل يورو 2024 لجراحة في مدريد قبل أن يبدأ رحلة التعافي الطويلة، حيث ظل متواجدًا إلى جانب الفريق في مركز التدريبات ومباريات السيتي، وحظي بإشادة جوارديولا في المؤتمر الصحفي السابق، الذي وصفه بأنه "محارب الوسط".

عودة هالاند بعد غياب 5 مباريات في الدوري الإنجليزي

أما هالاند، فقد تعرض لإصابة في الكاحل خلال فوز السيتي 2-1 على بورنموث في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في مارس الماضي.

ومنذ ذلك الحين، غاب النجم النرويجي عن 5 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، فضلًا عن الانتصار على نوتنجهام فورست في نصف نهائي كأس الاتحاد، والذي ضمن للسيتي التواجد في النهائي.

وعاد الثنائي مؤخرًا إلى التدريبات فوق العشب، وقال جوارديولا إن هالاند "في تحسن مستمر"، بينما "يشعر رودري بأنه بحالة جيدة".

ورغم ذلك، أشار المدرب الإسباني إلى أنه لا يتوقع مشاركة هالاند في مباراة الجمعة المقبلة ضد وولفرهامبتون، وأكد أنه سيستشير الفريق الطبي قبل اتخاذ قرار بإشراك رودري في المباريات.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي حسبما نقل موقع مانشستر سيتي الرسمي: "نحن سعداء للغاية بعودة إيرلينج ورودري إلى التدريبات".

وأضاف: "في اللحظة التي يخبرني فيها الطبيب والمعالج الفيزيائي أن رودري يمكنه البدء في لعب بعض الدقائق، سيكون جاهزًا. لكنه قرار يعود للأطباء".

وأوضح المدرب الإسباني أن إصابة رودري كانت صعبة، قائلًا: "لقد قال الأطباء إن فترة الغياب قد تمتد من 7 إلى 11 شهرًا تقريبًا. هو يشعر بتحسن كبير، ويتدرب يوميًا، لكن علينا أن نتدرج في خطوات العودة لتفادي أي انتكاسة قد تبعده مجددًا".

وتابع جوارديولا: "الأمر يعتمد على التدرج، حصة تدريبية بعد الأخرى، وكل مرة يشعر بتحسن. وعندما يخبرني الطبيب أن رودري أصبح مستقرًا وجاهزًا للعب، سيكون ذلك وقت عودته للمشاركة".

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