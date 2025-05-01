الخميس 01 مايو 2025
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رياضة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

 الدوري الإنجليزي، يستعد مانشستر سيتي لمواجهة مهمة أمام وولفرهامبتون غدا الجمعة على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-25 غدا الجمعة 2 مايو 2025 على ملعب الاتحاد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون 

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالشرق الأوسط وستخصص لمباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون قناة beIN Sports HD 1.

 

موقف مانشستر سيتي وولفرهامبتون


ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 61 نقطة، ويحتاج إلى مواصلة انتصاراته من أجل ضمان التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

في المقابل، يحتل وولفرهامبتون المركز الـ13 برصيد 41 نقطة، وضمن البقاء في المنطقة الدافئة، بعد تأكد هبوط إبسويتش تاون وليستر سيتي وساوثامبتون.

ترتيب الدوري الإنجليزي 
 

1- ليفربول، 82 نقطة.

2- آرسنال، 67 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 62 نقطة.

4- مانشستر سيتي، 61 نقطة.

5- تشيلسي، 60 نقطة.

6- نوتينجهام فورست، 60 نقطة.

7- أستون فيلا، 57 نقطة.

8- فولهام، 51 نقطة.

9- برايتون، 51 نقطة.

10- بورنموث، 50 نقطة.

11- برينتفورد، 46 نقطة.

12- كريستال بالاس، 45 نقطة.

13- ولفرهامبتون، 41 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 39 نقطة.

15- إيفرتون، 38 نقطة.

16- توتنهام، 37 نقطة.

17- وست هام، 36 نقطة.

18- إيبسويتش تاون، 21 نقطة.

19- ليستر سيتي، 18 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 11 نقطة.

 

وتوج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا، بعد فوزه  أمام توتنهام 5-1 في الجولة الرابعة والثلاثين.

 

واكتمل عقد الهابطين من الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى التشامبيونشيب، بعد هبوط إبسويتش تاون بعد خسارته على يد نيوكاسل يونايتد (0-3) أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 34.

وتجمد رصيد إبسويتش تاون عند 21 نقطة، ليتأكد هبوطه للدرجة الأدنى، في ظل تأخره عن وست هام يونايتد، صاحب المركز 17، بفارق 15 نقطة.

وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إلى سابقة تاريخية حدثت هذا الموسم، تمثلت في تأكد هبوط 3 فرق إلى التشامبيونشيب، قبل 4 جولات من النهاية.

المثير أن الثلاثي الهابط، إبسويتش، ليستر سيتي وساوثهامبتون، هو الذي صعد للبريميرليج الموسم الماضي، ليهبطوا جميعا بعد موسم واحد في أعلى الدرجات.


ولأول مرة أيضا، يهبط الثلاثة الصاعدون في موسمين متتاليين، حسبما ذكرت شبكة "بليتشر ريبورت".

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