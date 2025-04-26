وولفرهامبتون يقسو على ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي
فاز ولفرهامبتون على ليستر سيتي بنتيجة 0/3، في المباراة التي جرت على ملعب مولينيو، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.
سجل أهداف وولفرهامبتون، ماتيوس كونها، يورجن ستراند لارين، جوميز، في الدقائق 33 و56 و85.
تشكيل وولفرهامبتون ضد ليستر سيتي
حراسة المرمى: خوسي سا.
خط الدفاع: مات دوهيرتي، إيمانويل أجبادو، توتي جوميز، ريان آيت نوري، نيلسون سيميدو.
خط الوسط: مارشال مونيتسي، جواو جوميز، أندريه ترينداد دا كوستا نيتو.
خط الهجوم: ماتيوس كونها، يورجن ستراند لارسن.
تشكيل ليستر سيتي أمام وولفرهامبتون
حراسة المرمى: مادس هيرمانسن.
خط الدفاع: ريكاردو بيريرا، ووت فايس، كونور كوادي، لوك توماس.
خط الوسط: ويلفريد نديدي، بوباكاري سوماري، بلال الخنوس، فاكوندو بونانوتي، بوبي دي كوردوفا ريد.
خط الهجوم: جيمي فاردي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا