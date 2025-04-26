وولفرهامبتون يقسو على ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

فاز ولفرهامبتون على ليستر سيتي بنتيجة 0/3، في المباراة التي جرت على ملعب مولينيو، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل أهداف وولفرهامبتون، ماتيوس كونها، يورجن ستراند لارين، جوميز، في الدقائق 33 و56 و85.

تشكيل وولفرهامبتون ضد ليستر سيتي

حراسة المرمى: خوسي سا.

خط الدفاع: مات دوهيرتي، إيمانويل أجبادو، توتي جوميز، ريان آيت نوري، نيلسون سيميدو.

خط الوسط: مارشال مونيتسي، جواو جوميز، أندريه ترينداد دا كوستا نيتو.

خط الهجوم: ماتيوس كونها، يورجن ستراند لارسن.

تشكيل ليستر سيتي أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: مادس هيرمانسن.

خط الدفاع: ريكاردو بيريرا، ووت فايس، كونور كوادي، لوك توماس.

خط الوسط: ويلفريد نديدي، بوباكاري سوماري، بلال الخنوس، فاكوندو بونانوتي، بوبي دي كوردوفا ريد.

خط الهجوم: جيمي فاردي.

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