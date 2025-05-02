بمشاركة محمد شريف، الخليج يخسر من الاتفاق بهدفي فينالدوم بالدوري السعودي

قاد الهولندي فينالدوم فريقه الاتفاق لفوز صعب على نظيره الخليج بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن مباريات الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

أهداف مباراة الخليج والاتفاق في الدوري السعودي

سجل ثنائية الاتفاق فينالدوم في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، و54.

فيما جاء هدف الخليج عن طريق منصور حمزي في الدقيقة 38.

مشاركة محمد شريف في مباراة الخليج والاتفاق

وبدأ المصري محمد شريف مباراة الاتفاق من على مقاعد البدلاء قبل أن يشارك في الدقيقة 65.

تشكيل الخليج ضد الاتفاق

تشكيل الاتفاق ضد الخليج

أندية الدوري السعودي تراقب مدافع ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن أندية الدوري السعودي بدأت بمراقبة وضع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي مع ناديه ليفربول قبل بدء سوق الانتقالات الصيفية.

ويمتلك الفرنسي كوناتي البالغ من العمر (25 عاما)، عقدا مع نادي ليفربول الإنجليزي يمتد حتى عام 2026، علما بأنه انضم لصفوف الريدز في صيف 2021 قادما من لايبزيج الألماني.

ووفقا لموقع "teamtalk" الإنجليزي، فإن أندية الدوري السعودي بدأت بمراقبة المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل عدم قدرة الإدارة على إقناع اللاعب من تجديد عقده حتى الآن.

وأشار الموقع الإنجليزي إلى أنه إذا لم تتمكن إدارة نادي ليفربول من إقناع الفرنسي بتمديد عقده، فسيتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستنظر في العروض بدلًا من ترك عقده ينتهي ويرحل بشكل مجاني.

ويعتبر كوناتي أحد قادة دفاع "الريدز" في الموسم الأخير ليورجن كلوب في قيادة الفريق، وظل لاعبًا أساسيًا منتظمًا تحت قيادة المدرب أرني سلوت هذا الموسم، لتسلط عليه الأنظار من أجل الظفر بخدماته.

جدير بالذكر أن نادي اتحاد جدة السعودي قدم عرضا إلى المدافع الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتي الصيف الماضي، لكن اللاعب لم تكن لديه أي نية لمغادرة "الريدز".

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