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رياضة

هاتريك السومة يقود العروبة للفوز على الرياض برباعية في الدوري السعودي

فريق العروبة، فيتو
فريق العروبة، فيتو

الدوري السعودي، حقق فريق العروبة بقيادة نجمه الدولي السوري عمر السومة فوزًا ثمينًا ومثيرًا على حساب ضيفه الرياض بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، بمنافسات الجولة 30 من دوري روشن السعودي.

أهداف مباراة العروبة والرياض وترتيب الفريقين

وأنهى الرياض الشوط الأول متقدمًا بهدفين مقابل هدف، حملا توقيع كل من طلال حاجي وبيرنارد مينساه في الدقيقتين 45 و 45+5، حيث بادر عمر السومة بالتهديف لفريقه العروبة بعد مرور 5 دقائق من انطلاق اللقاء.

وعاد العروبة في الشوط الثاني وسجل هدف التعادل بواسطة عمر السومة أيضًا في الدقيقة 58، قبل أن ينجح في تحقيق الفوز مع الأنفاس الأخيرة من عمر اللقاء بهدفين سجلهما كل من؛ يوهان غودموندسين وعمر السومة في الدقيقتين 84 و89.

وساهم عمر السومة بثلاثة أهداف "هاتريك" في فوز العروبة الثمين، واستمر تصدر اللاعب لقائمة الهدافين التاريخيين لدوري المحترفين السعودي.

ورفع العروبة رصيده إلى 30 نقطة وأصبح في المركز الخامس عشر في ترتيب دوري روشن، وفي المقابل تجمد رصيد الرياض عند 35 نقطة واحتل المركز التاسع.

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العروبة عمر السومة فريق العروبة الدوري السعودي الرياض

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