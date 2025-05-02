إصابة 3 أشخاص في حادث دهس بألمانيا

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الجمعة، أن سيارة صدمت مجموعة من الأشخاص وسط شتوتغارت بألمانيا.

حادث دهس في ألمانيا

وأكدت وسائل الإعلام الألمانية في تقريرها، أن 3 أشخاص أصيبوا في حادث الدهس بشتوتغارت، وتمكنت الشرطة من القبض على السائق.

وفي وقت سابق أُصيب أكثر من 50 شخصا، جراء حريق اندلع في دار للمسنين في منطقة هانوفر-نويشتات شمالي ألمانيا، وفقا لما أعلنته الشرطة.

وذكر متحدث باسم الشرطة الألمانية أن ثلاثة أشخاص من هؤلاء يعانون من إصابات خطيرة.وبحسب التصريحات، لاحظ عاملون في الرعاية اندلاع الحريق بعد ظهر اليوم في إحدى غرف دار المسنين.

وأعلنت فرق الإطفاء أنها تمكنت من منع انتشار النيران إلى الغرف الأخرى، إلا أن أجزاء أخرى من المبنى تضررت بسبب تسرب سحب الدخان إليها.

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