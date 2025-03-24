الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ألمانيا تدين سياسات الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية

غزة،فيتو
غزة،فيتو

أدانت وزارة الخارجية الألمانية سياسات إسرائيل الاستيطانية بالضفة الغربية، مشددة على أنها مخالفة للقانون الدولي.

وقال المتحدث باسم الخارجية إن "عمليات إسرائيل في غزة لا تؤدي إلى تحرير الرهائن وتسبب تدهورا في الوضع الإنساني".

 

الخارجية الألمانية تدين سياسات الاستيطان بالضفة

وشدد على أن "برلين ترفض سياسات الاستيطان الإسرائيلية باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، وتدين قرار إسرائيل تحويل 13 مستوطنة غير قانونية في الضفة إلى بلديات رسمية"، مؤكدة "أننا ندعم حل الدولتين ومطالبتنا بدولة فلسطينية جزء أساسي من سياستنا الخارجية".

وأمس الأحد، صادق مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي (الكابينت)، على اقتراح تحويل 13 بؤرة استيطانية إلى مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

وتتضمن الخطة تحويل عدد من البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات مستقلة، ما يعني الاعتراف بها ككيانات منفصلة عن المستوطنات المجاورة. بالإضافة إلى إقرار بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الاستيطانية، في خطوة تمهد لمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية تحت ذرائع المنفعة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الضفة الغربية وزارة الخارجية الالمانية الخارجية الالمانية إسرائيل

مواد متعلقة

الهدايا تنهال على حامل الكرات بعد مباراة ألمانيا وإيطاليا لهذا السبب

إيطاليا تخطف تعادلا مثيرا مع ألمانيا 3/3 وتودع دوري الأمم الأوروبية (صور)

التشكيل الرسمي لقمة ألمانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

الأكثر قراءة

زيزو يشعل غضب حسام حسن قبل مواجهة سيراليون

الزمالك يشكو مذيع قناة صدى البلد للأعلى للإعلام

وزير التعليم يصدر قرارًا بمنح المدارس إجازة أسبوعًا بمناسبة عيد الفطر

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

الكهرباء تحسم الجدل حول فكرة العودة لتطبيق خطة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف

زغلول صيام يكتب: عندما يعود حسن هدهد سيعود الفن المصري! وليد ورضوى عندي أهم من كريم عبد العزيز وأحمد حلمي.. ويا عم سعفان ارحمنا أنت وصاحبك

الأهلي يخطط لحسم صفقة زيزو في هذا الموعد

منوعات

المزيد

معاقبة مدينة تركية فرضت رسومًا باهظة على زواج اللاجئين

عضت حارس أمن وأهانته، تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها

شعار تويتر الشهير في مزاد علني مقابل ما يقرب من 35 ألف دولار

نموت ولا نتجند، رقصة وزير الحريديم تثير أزمة في إسرائيل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

الأحمر بـ 550 جنيها، أسعار النحاس في الأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن السبيل إلى الجنة (فيديو)

متى تبدأ ليلة القدر2025 وماذا نقول فيها؟ اعرف أقوال العلماء

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتح "عين التمر"

المزيد
الجريدة الرسمية