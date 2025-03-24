ألمانيا تدين سياسات الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية الألمانية سياسات إسرائيل الاستيطانية بالضفة الغربية، مشددة على أنها مخالفة للقانون الدولي.

وقال المتحدث باسم الخارجية إن "عمليات إسرائيل في غزة لا تؤدي إلى تحرير الرهائن وتسبب تدهورا في الوضع الإنساني".

الخارجية الألمانية تدين سياسات الاستيطان بالضفة

وشدد على أن "برلين ترفض سياسات الاستيطان الإسرائيلية باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، وتدين قرار إسرائيل تحويل 13 مستوطنة غير قانونية في الضفة إلى بلديات رسمية"، مؤكدة "أننا ندعم حل الدولتين ومطالبتنا بدولة فلسطينية جزء أساسي من سياستنا الخارجية".

وأمس الأحد، صادق مجلس الوزراء السياسي الأمني الإسرائيلي (الكابينت)، على اقتراح تحويل 13 بؤرة استيطانية إلى مستوطنات جديدة في الضفة الغربية.

وتتضمن الخطة تحويل عدد من البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات مستقلة، ما يعني الاعتراف بها ككيانات منفصلة عن المستوطنات المجاورة. بالإضافة إلى إقرار بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الاستيطانية، في خطوة تمهد لمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية تحت ذرائع المنفعة العامة.

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