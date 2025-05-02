ماذا حدث في صفقة انضمام بن رمضان للأهلي؟

الأهلي ، قال مصدر داخل النادي الأهلي، إنه يتم الآن وضع الرتوش الأخيرة لإنهاء صفقة الدولي التونسي محمد علي بن رمضان لتدعيم صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر: إن الأهلي أتم كافة الاتفاقيات مع اللاعب، والصفقة الآن في مراحلها الأخيرة حيث ينهي مسؤولو الأحمر في الوقت الحالي الاتفاقيات مع النادي المجري على الامتيازات.

جدير بالذكر أن الأهلي أرسل أسامة هلال أحد مسؤولي فريق الاسكاوتينج بالنادي إلى المجر كمندوب عن الأحمر لإنهاء صفقة بن رمضان.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة حرس الحدود الأحد القادم.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في تمام الساعة 8 مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي، على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ملعب ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

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