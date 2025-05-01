نقلت وسائل إعلام عبرية عن والدة أسير إسرائيلي محتجز بغزة قولها: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يمهد لتوسيع العملية العسكرية التي ستؤدي إلى مقتل المختطفين.

والدة أسير إسرائيلي بغزة: هدفنا الأعلى هو إسقاط نتنياهو



وقالت والدة الأسير الإسرائيلي: هدفنا الأعلى هو إسقاط نتنياهو من الحكم وإرسال أعضاء حكومته الدموية إلى منازلهم.

وفي السياق ذاته ذكرت هيئة البث الإسرائيلية في تقريرها، أن نتنياهو يعقد غدا مشاورات أمنية للتصديق على خطط عسكرية لتوسيع نطاق العمليات في غزة.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية: إن مشاورات نتنياهو الأمنية غدا سيشارك فيها وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة المؤسسة الأمنية.

ويستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع الحرب على غزة، وبدء المرحلة الثانية من الحرب واستدعى ألاف جنود الاحتياط استعدادا للعملية العسكرية.

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