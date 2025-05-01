زغلول صيام يكتب: عندما يتم الاعتداء على الحكم والرابطة تطنش.. اعرف إننا في الدوري المصري...هل اشترى الأهلي الترام في صفقة بن شرقي؟!

أحيانا أسأل نفسي سؤالا في قمة السذاجة وهو: لماذا الدوري المصري يتراجع في بورصة الدوريات العربية والأفريقية؟! فعلًا هو سؤال ساذج؛ لأن الإجابة يدركها الجميع ولكننا نغض الطرف. رابطة في حكم العدم والمسابقة في يد طائشة.. فلابد أن تكون النتيجة كما نرى.

لا نعرف هل تطبق اللائحة أم “كله بالحب” فيما يتعلق بلقاء القمة… والأدهى والأمر الذي أراه سببا منطقيا لنسف أي محاولات للتطوير هو غض الطرف عن اعتداء أعضاء مجالس إدارات الأندية على الحكام عيني عينك وأمام شاشات التلفاز، ورغم ذلك الأستاذ طه عزت ومن ورائه عامل نفسه من بنها!! وبنها موطني بريئة من هذا الإسفاف.

الأستاذ طه عزت تغافل عن الاعتداء على الحكم نادر قمر الدولة من قبل عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، وكان شيئا لم يحدث بمنطق أننا نملك ذاكرة النعام… ومن الطبيعي أن تتكرر وهذا ما شاهدناه في لقاء غزل المحلة وإنبي مما اضطر الحكم محمد عادل لإيقاف المباراة والإصرار على طرد أحد الأشخاص المعتدين عليه لفظا وأنا لا أعرف هويته سواء كان جمهورا أو مسئولا.

ليس طه عزت ومن ورائه فقط ولكن اتحاد الكرة هو المعني الأول بالحفاظ على هيبة الحكام، وكما أصدر قرارات قوية في الدرجة الثالثة بالشطب والإيقاف مدد طويلة، فلماذا لا تحدث في الدوري الممتاز… أهو دوري على راسه ريشة؟! أم أن مسئوليه فوق الحساب.

أذكر في فترة التسعينيات قرارا صارما من الاتحاد السعودي بإيقاف صالح النعيمة -وما أدراك ما النعيمة - هناك لأنه تفوه بألفاظ ضد حكم وهو كان في منصب مدير كرة.

اليوم تهان كرامة الحكام وتسيل دماءهم ولا أحد يتحرك… عرفتوا السعودية أصبح عندها دوري غير ليه؟!!

بن شرقي

الأندية المصرية التي تغرف من العملة الصعبة لا تكلف نفسها فعل ما تفعله الأندية المحترفة؛ لأنهم يتعاقدون مع أسماء من باب كيد النسا… دون أن يكلف أحد نفسه عناء الكشف الطبي على اللاعب.

وهذا أشرف بن شرقي المغربي المنضم حديثا للأهلي حدود خبرتي تؤكد أنه ليس أشرف بن شرقي الذي نعرفه وعلى ما يبدو أن لديه إصابة ما… والدليل أن المدير الفني الراحل كولر كان مقعده دكة طول الوقت وينزله آخر عشر دقايق، الخواجات لا يعرفون المجاملة… وأمس كان أول خيار لعماد النحاس في التغيير.

أرجوكم رحمة بالمال العام اعملوا واحد على عشرة مما تفعله الأندية الأوروبية… لا تعلن الصفقات قبل توقيع الكشف الطبي… والله في خلقه شئون.

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