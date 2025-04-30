أخبار الفن اليوم، حقيقة رفع الإيقاف عن رضا البحراوي، محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة "رمادونا"، رنا رئيس تحتفل بزفافها في هذا الموعد

شهدت الساحة الفنية اليوم الأربعاء الموافق 30 أبريل الجاري، العديد من الأحداث والأخبار المهمة والتي جاء أبرزها كالتالي:

أنهت نقابة المهن الموسيقية الإجراءات الكاملة، لإعلان نتيجة التحقيق مع المطرب الشعبي، رضا البحراوي، بعد الفيديو المنتشر له والذي تسبب في إيقافه عن العمل.

في هذا السياق، كشف مصدر من نقابة المهن الموسيقية، حقيقة رفع الإيقاف عن المطرب رضا البحراوي وعودته للعمل من جديد

وقال المصدر: إن النقابة لم تعلن رسميا عودة البحراوي للغناء مرة أخرى، مشيرا إلى أن العقوبة المتوقعة هي تغريمه ماليًا.

طرح النجم محمد رمضان، أحدث أعماله الغنائية والتي تأتي بعنوان رمادونا وذلك على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

وظهر محمد رمضان في الأغنية، وهو يرتدي تيشرت مشابه لزي المنتخب الأرجنتيني، ومدون عليه رمادونا ورقم 1.

تحتفل الفنانة الشابة رنا رئيس بزفافها على شاب من خارج الوسط الفني، وذلك يوم الإثنين المقبل، الموافق الخامس من شهر مايو، بأحد الفنادق الشهيرة بالجيزة.

ووجهت الدعوة لعدد من أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني، مع التأكيد بأن الدعوة شخصية، خوفًا من تسلل البعض إلى قاعة الحفل وإحداث حالة من الهرج والمرج.

حالة من النشاط الفني يعيشها حاليًا الفنان عمرو يوسف، حيث بدأ اليوم الأربعاء، تصوير أولى مشاهد الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان”، بأحد الأستوديوهات الخاصة بالقاهرة، وذلك بعد أن أنتهى من تصوير فيلم آخر يحلم اسم “درويش”.

تنطلق فعاليات الدورة الثامنة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري في النصف الثاني من شهر يوليو، وهو الحدث الأبرز على خريطة المسرح المصري، والذي يرأسه في هذه الدورة الفنان القدير محمد رياض.

يأتي تولي الفنان محمد رياض رئاسة المهرجان للمرة الثالثة على التوالي ليؤكد على الثقة الكبيرة التي يوليها له صناع المسرح المصري والقائمون على الشأن الثقافي، تقديرًا لجهوده المخلصة ورؤيته الثاقبة في تطوير وتقديم المهرجان بالصورة اللائقة بتاريخ وعراقة المسرح المصري.

طرحت شركة الإنتاج السينمائي باراماونت، أفيش جديد، لفيلم الفنان توم كروز المنتظر Mission: Impossible - The Final Reckoning.

وجاء الأفيش الجديد، باللونين الأبيض والأسود، وظهر فيه النجم توم كروز وهو يركض، وفي الخلفية، ساعة بيج بن، الشهيرة، من قلب العاصمة البريطانية لندن.

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة لن تسمح بأي تجاوزات خلال تغطية جنازات الفنانين، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد أي جهة تخالف القواعد المنظمة للتغطية الإعلامية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ووجه "زكي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه الإعلاميتان مها الصغير ومها بهنسي على قناة "CBC"، الشكر لنقيب الصحفيين خالد البلشي على التعاون المشترك بين نقابتي الصحفيين والمهن التمثيلية، مؤكدًا أن التنسيق أسفر عن وضع إجراءات تنظيمية جديدة تضمن احترام خصوصية اللحظات الإنسانية، إلى جانب الحفاظ على حق الصحفيين والمصورين في أداء عملهم وفق قواعد مهنية وأخلاقية.

شارك الفنان محمود حميدة في ندوة “رقمنة التراث”، التي أُقيمت ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، حيث تحدث عن أهمية مواكبة التطور التكنولوجي، لا سيما في ظل تصاعد استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الفنية.

وقال حميدة: “أتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة معرفية، ولا ينبغي أن نصاب بالذعر أو الخوف منه، في الولايات المتحدة، خرجت مظاهرات للمؤلفين والكتاب والممثلين احتجاجًا على استخدام الذكاء الاصطناعي، خوفًا من أن يهدد وجودهم المهني، لكننا أمام خيارين: إما أن نقبل التطور، أو نرفضه وننتهي”.

توفيت اليوم الفنانة السورية سمر عبد العزيز عن عمر ناهز 52 عاما؛ إثر معاناة طويلة مع مرض السرطان.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الفنانة الرحلة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، وكتبت: وداعًا الزميلة الفنانة الشابة سمر عبد العزيز، يشيع جثمانها الطاهر اليوم الأربعاء الساعة 12 ظهرا من مشفى الإيطالي، ويصلى عليها في جامع لالا باشا عقب صلاة الظهر، وتوارى الثرى في مقبرة نجها.

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