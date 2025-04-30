عمرو يوسف يبدأ تصوير فيلم "السلم والثعبان 2 "

حالة من النشاط الفني يعيشها حاليًا الفنان عمرو يوسف، حيث بدأ اليوم الأربعاء، تصوير أولى مشاهد الجزء الثاني من فيلم “السلم والثعبان”، بأحد الأستوديوهات الخاصة بالقاهرة، وذلك بعد أن أنتهى من تصوير فيلم آخر يحلم اسم “درويش”.

فيلم السلم والثعبان

ويستمر تصوير فيلم السلم والثعبان لمدة ستة أسابيع متتالية، حيث حدد المخرج طارق العريان منتصف شهر يونيو المقبل لانتهاء التصوير.

ويشارك في بطولة فيلم “السلم والثعبان 2” بجانب عمرو يوسف الفنانة أسماء جلال وفدوى عابد وحاتم صلاح، والعمل من تأليف وإخراج طارق العريان.

فيلم درويش

أما فيلم “درويش” فمن بطولة الفنان عمرو يوسف ودينا الشربيني ومن المقرر عرضه بسينمات مصر يوم 17 يوليو 2025.

وكان الفنان عمرو يوسف كشف عن مشاركة الفنان هشام ماجد ضمن طاقم فيلم “درويش” الذي استأنف يوسف تصوير مشاهده من جديد في قلب مدينة القاهرة بمشاركة نخبة من كبار النجوم.

قصة وأبطال فيلم درويش

الفيلم من تأليف الكاتب وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، ويضم فريقًا مميزًا من النجوم، بقيادة الثنائي عمرو يوسف ودينا الشربيني، إلى جانب تارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال وأحدث المنضمين هشام ماجد.

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