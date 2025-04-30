حقيقة رفع الإيقاف عن المطرب الشعبي رضا البحراوي بعد التحقيق معه

أنهت نقابة المهن الموسيقية الإجراءات الكاملة، لإعلان نتيجة التحقيق مع المطرب الشعبي، رضا البحراوي، بعد الفيديو المنتشر له والذي تسبب في إيقافه عن العمل

في هذا السياق، كشف مصدر من نقابة المهن الموسيقية، حقيقة رفع الإيقاف عن المطرب رضا البحراوي وعودته للعمل من جديد

وقال المصدر: إن النقابة لم تعلن رسميا عودة البحراوي للغناء مرة أخرى، مشيرا إلى أن العقوبة المتوقعة هي تغريمه ماليًا.



على الجانب الآخر، كان قد حضر البحراوي للتحقيق مساء أمس الثلاثاء، داخل مقر نقابة المهن الموسيقية، بعد انتشار مقطع فيديو مسيء منسوب له أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.



وبحسب مصدر لـ “فيتو”، داخل النقابة فإن “البحراوي”، في جلسة التحقيق معه قال: "طول عمري بحترم الجمهور وبحاول أقدم فن كويس ولا بشتم في الأغاني بتاعتي والفيديو اللى منتشر على الفيس بوك، عدى عليه أكتر من 5 سنوات".



وواصل “البحراوي”: "الفنان مصطفى كامل عارف كويس أني عمري ما بقدم حاجة في الأغاني بتاعتي ليها علاقة بمؤسسات الدولة، لأني بحترمهم كلهم، والأغنية اللى كانت من خمس سنوات، كانت خبرتي قليلة، والموال اللى في الأغنية مش بتاعي، لأن كان كوبلية بسيط لفنان شعبي راحل منذ سنوات".



وأوضح الدكتور محمد عبد الله المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية أن قرار إحالته للتحقيق جاء على خلفية تداول فيديو منسوب إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك تنفيذًا للوائح النقابة المنظمة لسلوك الأعضاء، واتساقًا مع ما تم اتخاذه من إجراءات بالتحقيق مع حامل التصريح المدعو محمد مصطفى وشهرته حمو بيكا.

وقال عبد الله إن نقابة المهن الموسيقية تلتزم بالحياد الكامل في تعاملها مع جميع أعضائها، ولا تكيل بمكيالين في قراراتها، مؤكدةً أن الحفاظ على قيم المجتمع المصري واحترام القواعد والأعراف الفنية يأتي في مقدمة أولوياتها.

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