الجمعة 24 يناير 2025
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ثقافة وفنون

محمد رياض: الانتهاء من تصوير دوري في قلع الحجر قريبا

قلع الحجر
قلع الحجر

 قال الفنان محمد رياض إن أحداث الجزء الثاني من مسلسل “قلع الحجر” الذي من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم، سوف تشهد العديد من المفاجآت والتطورات الكثيرة ضمن الأحداث وخاصة بشخصية العمدة فرماوي، من الشخصية الشريرة لشخصية تحب الخير.

 

وأضاف أنه أقرب على الانتهاء من تصوير جميع مشاهده في العمل، ومن المقرر أن تعمل وحدة المونتاج على الانتهاء من الحلقات الأولى من العمل.

 

مسلسل قلع الحجر

وتشهد أحداث الجزء الثاني من مسلسل قلع الحجر محاولة قتل العمدة فرماوي الذي يلعب دوره الفنان محمد رياض، بسبب المشاكل والأزمات التي تعرض لها خلال الجزء الأول من العمل.

 

وانتهت أسرة العمل من تصوير ما يقرب من 60٪ من أحداث العمل، وتم التصوير بين ديكورات العمل الرئيسية بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومنطقة الصليبية.

 

مسلسل قلع الحجر

ويقدم المسلسل دراما صعيدي من أبطال عدد من النجوم وتدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.

 مسلسل قلع الحجر بطولة محمد رياض، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، لقاء سويدان، مفيد عاشور، سميرة عبد العزيز، مروة عبد المنعم، وإخراج حسني صالح.

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