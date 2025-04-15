الثلاثاء 15 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

انتهاء تصوير فيلم درويش لـ عمرو يوسف وعرضه بالسينمات في هذا الموعد

عمرو يوسف، فيتو
عمرو يوسف، فيتو

 أعلنت الشركة المنتجة عن انتهاء مشاهد تصوير فيلم درويش، استعدادا لعرضه بدور العرض السينمائى.

ويأتي الفيلم من بطولة الفنان عمرو يوسف ودينا الشربيني ومن المقرر عرضه بسينمات مصر يوم 17 يوليو  2025.

 وكان الفنان عمرو يوسف كشف عن مشاركة الفنان هشام ماجد ضمن طاقم  فيلم “درويش” الذي استأنف  يوسف تصوير مشاهده من جديد في قلب مدينة القاهرة بمشاركة نخبة من كبار النجوم.

قصة وأبطال فيلم درويش

 الفيلم من تأليف الكاتب وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، ويضم فريقًا مميزًا من النجوم، بقيادة الثنائي  عمرو يوسف ودينا الشربيني، إلى جانب تارا عماد، ومصطفى غريب، ومحمد شاهين، وخالد كمال وأحدث المنضمين هشام ماجد.

ويقول المنتج محمد حفظي:  فيلم درويش يمنحنا فرصة للوصول إلى آفاق إبداعية جديدة، نحن واثقون من أن هذا الفيلم، بتعمقه في الطبيعة الإنسانية، سيترك أثرًا دائمًا على المشاهدين وصناعة السينما.

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